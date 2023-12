Concòrdia contradiu les declaracions sobre la taxa turística

En declaracions a un mitjà de comunicació del país, el ministre Torres va apuntar recentment que «els increments dels imports que van destinats a Andorra Turisme venen donats per la taxa turística, que recordem que és una taxa finalista i que justament la recaptació d’aquesta taxa ha d’anar destinada al turisme», i que, per tant, pensa que l’esmena presentada per Concòrdia no és correcta.

Efectivament, la setmana passada el Grup Parlamentari de Concòrdia va presentar esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2024.

D’entre totes les esmenes, des del partit volen destacar la proposta de dedicar una part significant dels ingressos provinents de la taxa turística a les polítiques d’habitatge i de protecció del sector primari. En aquest sentit, el Projecte de llei preveu uns ingressos de 7,4 milions provinents de la taxa que, segons el Govern, haurien d’anar dedicats íntegrament a Andorra Turisme.

En canvi, des de la perspectiva del grup parlamentari de Concòrdia, Andorra Turisme és una societat pública que ja compta amb uns ingressos suficients. De fet, és preocupant constatar com Andorra Turisme gaudeix d’un pressupost més elevat que el Ministeri d’Afers Exteriors, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i gairebé el mateix que el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia.

Tenint en compte la crisi social que pateix Andorra i les dificultats que afronta el sector primari, és imprescindible reforçar les ajudes públiques en matèria d’habitatge i el sector agrícola i ramader. La taxa turística ofereix una oportunitat única per aconseguir-ho. Per aquest motiu, les esmenes de Concòrdia també plantegen la modificació de la Llei 19/2022, del 9 de juny, reguladora de l’impost sobre les estades en allotjaments turístics, per tal d’ampliar el llistat de projectes o actuacions als quals poden dedicar-se els fons de la taxa turística. Amb l’objectiu d’incloure les polítiques d’habitatge i de protecció del sector primari en aquest llistat. D’aquesta manera, la proposta de Concòrdia s’emmarcaria perfectament en l’ordenament jurídic existent.

Tanmateix, Concòrdia vol expressar la seva clara posició en relació amb la importància del turisme i la necessitat de transitar cap a un model més sostenible i diversificat per al creixement econòmic a Andorra.

Des del partit volen subratllar que la seva proposta d’esmena no minimitza en cap cas la importància del sector turístic; més aviat, advoquen per una transició cap a un model que sigui sostenible, equilibrat i respectuós amb l’entorn. Aquesta visió sorgeix de la necessitat imperiosa de protegir els nostres recursos naturals i culturals per a les generacions futures.