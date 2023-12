El Consell inicia la transcripció d’actes històriques

En darrer lloc, cal destacar que la transcripció de les actes manuscrites s’està duent a terme segons els criteris actuals de transcripció paleogràfica, tasca que desenvolupen historiadors paleògrafs vessats en la lectura de documentació històrica, concretament en llatí, català antic medieval i de l’època moderna. L’equip tècnic, dirigit per l’historiador medievalista de reconegut prestigi a Andorra, Jordi Guillamet, s’anirà formant segons les necessitats de transcripció dels documents i del llenguatge en què estiguin escrits. Així mateix, Guillamet compta des dels inicis amb Ignasi Baiges, professor, doctor, catedràtic de la Universitat de Barcelona i reconegut paleògraf medievalista, que ha participat en diversos treballs com a paleògraf a Andorra des dels anys 80 i fins a l’actualitat.

Tal com van indicar, les actes amb les quals comencen aquest projecte, que daten de l’any 1289, evidencien que venim de lluny; també que «el parlamentarisme andorrà no va tenir un acte fundacional, constitutiu, sinó que és fruit d’un llarg procés de sedimentació i consolidació», van esmentar.

La transcripció de totes les actes històriques del Consell General permetrà, doncs, accedir a una informació imprescindible per conèixer el passat d’Andorra. Aquesta tasca, a més, contribuirà a incrementar la recerca històrica sobre el Principat, i permetrà als historiadors, i al públic en general, la lectura i l’accés a les actes.

Aquests documents, incidia Ensenyat, que culminen amb el Privilegi del bisbe Francesc de Tovia, que legitima l’òrgan del Consell de la Terra i amb la seva ratificació per part del veguer del comte de Foix, proven que la tradició parlamentària andorrana és molt anterior a la data que tradicionalment s’havia tingut en compte, l’any 1419.

Per El Periòdic

