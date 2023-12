Aprovada la dissolució de la Mancomunitat d’Ordino

El Consell de Comú d’Ordino, l’últim de la legislatura amb Josep Àngel Mortés i Eva Choy com a cònsols, va donar el vistiplau a la dissolució de la Mancomunitat del Comú i dels Quarts de la parròquia ordinenca, a més d’aprovar el Codi de Conducta i Bones Pràctiques.

La dissolució de la Mancomunitat del Comú i dels Quarts d’Ordino va ser votada per unanimitat. Tal com va explicar la consellera de l’oposició, Barbara Pamies, «fins ara hi ha dos dipòsits que són propietat del Quart, que ha estat gestionant el Comú, i es feien reunions amb el representant del Quart a la Mancomunitat. Ara passen a ser gestionats pel Comú, per evitar certes responsabilitats que hi pugui haver com les riuades».

Així mateix, el Codi de Conducta va ser aprovat ahir per unanimitat per tots els consellers i sense fer cap mena d’aportació verbal, per a un estament que pretén l’ordinació de transparència, accés a la informació pública i Govern obert. A més, preveu, entre altres aspectes, l’obligació dels candidats elegits democràticament en eleccions comunals de declarar qualsevol interès públic o privat en els expedients i dossiers en els quals hagin d’intervenir, tant en el marc de la Junta de Govern com del Consell del Comú.

El cònsol major, Josep Àngel Mortés, preguntat per com valora la seva darrera legislatura enfront del Comú ordinenc, va declarar que «tornaria a fer exactament el mateix, s’ha fet una molt bona feina a la parròquia», tot i lamentar el fet de no poder haver tirat endavant el projecte del centre sociosanitari. D’altra banda, la cònsol menor, Eva Choy, va mostrar també la seva satisfacció per la feina feta en aquesta legislatura, compartint també la llàstima pel fet del sociosanitari. Per últim, la nova cònsol major, Maria del Mar Coma, va mostrar-se oberta a modificar el POUP per a evitar l’especulació.