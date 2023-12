Menys llocs de consulta, però més usuaris i visites a les biblioteques

L’any 2022, al Principat, hi havia un total de nou biblioteques, set de les quals comunals i les altres dues, governamentals; entre totes elles hi va haver un total de 526 llocs de consulta, 44 menys que l’any 2021; per contra, el nombre total de fons a 31 de desembre va augmentar fins als 247.830, el que representa una variació positiva d’un 4,4% respecte a l’any anterior.

La xarxa de biblioteques durant l’any 2022 constava de vuit biblioteques. La parròquia d’Encamp té dues biblioteques comunals, la del poble d'Encamp i la del Pas de la Casa. La resta de parròquies disposen d’una biblioteca comunal cadascuna, excepte la d’Andorra la Vella, que disposa de la biblioteca governamental, que actua també de biblioteca central. D’altra banda, la Biblioteca Nacional està situada a l’antic hotel Rosaleda de la parròquia d’Encamp.

La dotació de biblioteques suposa una ràtio d’1,1 biblioteques per cada 10.000 habitants. A partir de les dades que proporciona la Federació Internacional d’Associacions i Institucions Bibliotecàries (IFLA), associada a la Unesco, Andorra és el 14è país de la Unió Europea en nombre de biblioteques per cada 10.000 habitants, juntament amb Romania i Àustria. No obstant això, l’augment constant de la població resident a Andorra explica la reducció de la ràtio de biblioteques públiques per cada 10.000 habitants en els dos darrers anys.

Amb relació a l’ús d’aquests equipaments, segons les dades extretes de les enquestes que s’envien cada any a les biblioteques, durant l’any 2022 es van registrar 78.828 visites, xifra que representa un augment del 24,7% respecte a l’any 2021 (63.208 visites). Cal destacar també que el nombre d’usuaris inscrits a 31 de desembre va augmentar i es va situar en 30.534 persones, un 10% més respecte a l’any 2021, quan n’hi va haver 27.766. Pel que fa als préstecs a domicili, van disminuir un 3,9% en relació amb l’any anterior.

Amb referència al personal inclòs en la plantilla, al conjunt de biblioteques l’any 2022 hi havia 24 persones treballant, tres menys que l’any 2021. Quant al total de despeses corrents i d’inversió, per l’any 2022 es van comptabilitzar 1.210.746 euros, el que suposa una variació del 30,4% respecte a l’any anterior.