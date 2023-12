El Comú de Sant Julià de Lòria, pioner en organització d'activitats culturals

Pel que fa als assistents a aquests esdeveniments, l'any 2022 se'n van comptabilitzar un total de 215.046 persones. Per tema, els concerts d'entrada lliure van ser les que més públic van aplegar, amb un total de 52.863 persones. El mes amb més assistents va ser juliol, amb un total de 37.412 persones, i la parròquia que va acumular un major nombre de persones va ser Sant Julià de Lòria, amb un total de 57.911.

Per El Periòdic

