Els estudis de càrrega, una de les línies del mandat d’Eva Sansa

La realització dels estudis de càrrega i la gestió dels recursos hídrics de la parròquia són les línies mestres que marcaran, almenys durant els primers anys, les actuacions de la nova cònsol major de la Massana, Eva Sansa. Així ho va manifestar ahir la mandatària després de jurar el càrrec en el marc de la tradicional sessió de Consell de Comú dels Sants Innocents, en la qual també va aprofitar per posar en relleu que a finals del mes vinent la corporació ja disposarà d’un primer esbós de l’estudi de càrrega urbanística de la parròquia. «Crec que al mes de gener, finals de gener, ja tindrem un petit esbós d’aquest estudi i, si tot va bé, començar a treballar amb tot això», va assenyalar, obrint la porta a la possibilitat d’iniciar estudis preliminars per la modificació del POUP, la qual preveu que estigui enllestida al 100% a mitjan 2025, aproximadament.

En relació amb la gestió de l’aigua a la parròquia, Sansa va indicar que la voluntat és evitar les situacions de sequera que van patir entre setembre i octubre. «Hem de treballar de valent per evitar possibles situacions de sequera a través de la cerca de captacions i la creació de nous dipòsits d’emmagatzematge», va ressaltar, afegint que ja ha mantingut una reunió amb l’empresa especialitzada en el tema de l’aigua i es troba l’espera del retorn dels tècnics, va informar l’ANA.

En línies generals, la nova cònsol també va apostar amb fermesa per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la parròquia. En aquest sentit, va exposar que treballaran «amb rigor, transparència i consens» per garantir que se segueix vetllant pel benestar dels massanencs.

Gairebé amb les mateixes paraules es va pronunciar el líder de l’oposició al Comú, Guillem Forné, qui va manifestar que la voluntat d’Amb Seny és fer una «oposició constructiva». «No estem aquí per fer una oposició destructiva com passa moltes vegades, al contrari, nosaltres no hi creiem en això», va dir, recordant que ha estat durant quatre anys dintre del Comú i «sé el que això significa». «Encarem els propers quatre anys amb exactament la mateixa voluntat de construir una Massana per a tothom», va finalitzar Forné.

La Massana amplia la seva participació a SETAP 365 / Tal com estava previst al pacte de socis, la societat SETAP 365 -integrada per EMAP i ENSISA- portarà a terme una operació d’ampliació de capital, gràcies a la qual el Comú de la Massana n’ampliarà la seva participació, passant del 19,96% al 21,95%. En aquest procediment de capitalització de participacions preferents, el Comú de la Massana aportarà les preferents a SETAP via ampliació de capital mitjançant la subscripció de 26.161 noves accions per un valor de 2.923.0000 euros (dels quals 26.161 euros corresponen a l’ampliació del capital social i 2.896.839 euros corresponen a la prima d’emissió), equivalents a gairebé el 2% del capital social de la societat SETAP 365, SA. Aquesta ampliació va lligada al procés d’adquisició de participacions preferents d’EMAP a les entitats bancàries, que es completarà al 2026, moment en el qual, el Comú de la Massana arribarà a tenir el 25,73% de SETAP 365.