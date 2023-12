Una indisposició impedeix que Gili juri el càrrec per segon cop

Ahir es va produir una sessió d’investidura atípica al Comú d’Escaldes-Engordany, a causa del fet que la reelegida cònsol major escaldenca i guanyadora de les eleccions comunals a la parròquia, Rosa Gili, no va poder assistir a l’acte de jurament a causa d’una indisposició. Per tant, l’oficialització del seu nomenament com a cònsol major queda posposada, segons informar l’ANA.

La resta de consellers si van poder assistir al seu jurament, destacant les figures del cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, la consellera major, Magda Mata, el conseller menor, Valentín Costa, el capità de reserves, David Pérez, i la líder de l’oposició i candidata a les passades eleccions per Demòcrates + SDP Progressistes + Acció + Independents i actual líder de l’oposició, Anna Garcia. Així mateix, també van ser nomenats la resta de consellers de l’equip de Govern conformat per Laura López, Ramon Tena, Marc González i Maria Efigénia Carriço. L’hemicicle escaldenc acaba de ser conformat pels consellers de la minoria encapçalats per Garcia, sent Gemma Bofarull i Gabriel Guerrero, que han rellevat a Miquel Aleix, Núria Barquín i Jordi Vilanova en l’oposició d’Escaldes-Engordany després d’un estret resultat el passat 17D.