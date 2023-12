Laura Mas afronta la reelecció amb «energia renovada»

El nou mandat del Comú d’Encamp va iniciar amb el jurament dels nous cònsols, consellers i conselleres. En una sala plena de familiars i amics, Laura Mas, novament cònsol major, va mostrar agraïment per a totes les persones que li han dipositat confiança per a la seva reelecció. Va afirmar que comença aquest nou mandat amb «energia renovada i amb el mateix respecte de l’inici» i, entre llàgrimes, es va prendre un minut per agrair a l’antic cònsol menor, Jean-Michel Rascagneres, pel seu treball i compromís per la parròquia, segons informa l’ANA.

Seguit dels juraments, el secretari general va procedir amb el nomenament del cònsol menor, Xavier Fernàndez. Joan Albert Sans ocuparà el càrrec de conseller major i Nino Marot serà el conseller menor. En el moment de la votació, no hi va haver unanimitat, ja que Avancem va estrenar l’abstenció.

Pel que fa als grans objectius de la nova legislatura, no hi ha cap sorpresa ni novetat, la cònsol major va aclarir que durà a terme «el que hem estat explicant aquests 15 dies de campanya i el programa» i que segueix en la seva línia de «mantenir Encamp com a parròquia de qualitat, sostenible i convertir-lo en referent turístic 365 dies l’any». Mas va mencionar la «inversió de 20 milions d’euros que serviran per a millorar l’habitatge», entre d’altres projectes a impulsar.