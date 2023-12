Astrié passa el relleu de cònsol major a González amb cordialitat

La sessió tradicional d’ahir al Comú d’Andorra la Vella va centrar-se en l’acte de presa de jurament dels nous consellers i cònsols de la capital. Plasmant els resultats de les eleccions comunals del 17D, on la coalició d’Enclar va vèncer a la candidatura de Demòcrates + SDP Progressistes + Independents, el que ha estat cònsol major d’Andorra la Vella els darrers vuit mesos, David Astrié, va nomenar al que serà el seu successor a partir de l’1 de gener i candidat guanyador dels comicis, Sergi González, en un acte on l’aspecte més destacat va ser la votació per a cònsol major de González, on va rebre el vot en contra del cònsol menor sortint, Miquel Canturri, que va trencar l’abstenció promulgada per Astrié i l’altre demòcrata, Rosa Maria Sabater, en aquesta i les altres votacions als càrrecs del Comú de la capital.

El recentment nomenat cònsol major de la capital, Sergi González, va declarar després de jurar el càrrec que «la primera prioritat serà seure’ns al despatx i començar a parlar amb tots els caps de serveis, caps d’àrees i directors de la corporació per veure quins llocs ens tenim oberts i començar a planificar totes les propostes que portarem dintre del nostre programa. (Arribem amb) moltes ganes i il·lusió de començar ja i de què arribi el dia 2» de gener, on prendrà les funcions com a cònsol major de forma pràctica. González va referir-se a la seva transició amb Astrié i en com serà la relació amb la minoria explicant que «vam fer una reunió prèvia per saber quins dossiers o què hi havia que cremés. Jo crec que al final, com ha dit el cònsol sortint, tots volem el millor per la parròquia. Aleshores, jo crec que no guanyem ningú si amaguem i no diem les coses o si no fem un bon traspàs. Per tant, nosaltres estem oberts i volem escoltar, ja que els volem fer partícips i treballar a colze a colze».

Durant el seu últim discurs com a cònsol major de la capital, Astrié va desitjar «el millor dels encerts, perquè tots tenim un objectiu, treballar fort per a Andorra la Vella». Així mateix, Astrié va explicar algunes de les iniciatives i projectes que s’han dut a terme durant els dos mandats on els Demòcrates han ostentat el poder de la capital, que han fet «una Andorra la Vella millor que fa vuit anys, amb importants millores en l’àmbit social i urbanístic», segons va estipular. El cònsol sortint va esmentar parts del seu llegat com l’ampliació de les zones per als vianants, una major sostenibilitat, la gratuïtat del bus comunal, una reducció del 13% de la petjada de carboni, l’augment dels comerços oberts de 1.300 en el darrer any o la reducció del deute comunal de 42 milions d’euros a 16. Així mateix, Astrié va agrair la feina i el rigor mostrats durant les dues últimes legislatures dels funcionaris.

En declaracions posteriors, el demòcrata va declarar que les actuals prioritats pendents del Comú passen per «aprovar les ordinacions de preus públics i ordinacions tributàries, que és un pas previ a aprovar l’ordinació de pressupost». Astrié li va recordar a González aquesta tasca en una reunió que van tenir de forma conjunta fa pocs dies, on el cònsol sortint «no li he recomanat res. Li he fet partícip de què s’ha de fer quan hi ha coses urgents».