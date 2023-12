La sostenibilitat, el principal repte de Cairat com a cònsol major

Cerni Cairat va jurar el càrrec de cònsol major de Sant Julià de Lòria ahir durant la tradicional sessió de Sants Innocents, juntament amb la seva mà dreta i ja cònsol menor de la parròquia, Sofia Cortesao. I és que minuts després de jurar els càrrecs, Cairat feia el seu primer discurs com a cònsol: «És un orgull treballar per aquesta parròquia», comentava tot afegint que «el vot de confiança que ens ha donat la població laurediana porta implícita una gran responsabilitat», i donant les gràcies a tot el seu equip: «En la política una persona sola o va enlloc, per això expresso l’agraïment que es mereixen les persones que han format part de la candidatura». A més, en el seu discurs, el nou cònsol va remarcar la importància de la dinamització econòmica, el creixement de la vila universitària i la problemàtica de l’habitatge.

Per la seva part, l’antic cònsol major, Josep Majoral va remarcar la importància del dia d’ahir per «totes les parts que entren i que surten», remarcant que en la candidatura ja passada «hem pogut treballar pel poble, agraint a tot el Comú i fins i tot a la ciutadania moments difícils com la pandèmia de la Covid-19 i l’incendi del Centre Cultural».

I és que en les declaracions als mitjans de comunicació posteriors a l’acte, el nou cònsol major va explicar que en aquesta candidatura volen apostar per un creixement urbanístic sostenible a Sant Julià de Lòria, a més de millorar el clima laboral de l’administració. Continuant amb el discurs de Majoral, Cairat també va explicar que donaran prioritat a la posada en funcionament del Centre Cultural i de Congressos de la parròquia. Així, va remarcar que «en els pròxims anys enfrontarem una energia climàtica», tot afegint que des de Sant Julià de Lòria «hem de mirar de contribuir per aportar solucions». A més, va afegir que «ja s’està treballant en la configuració de les comissions i, paral·lelament, en el traspàs d’informació amb l’antiga majoria».

D’altra banda, Majoral va recordar la pandèmia i l’incendi: «Són aquells moments que hem viscut amb més intensitat i en els quals tothom ha estat al costat de la corporació». Respecte al nou mandat i el resultat de les eleccions, va remarcar que «ho tinc assumit des del minut zero, per la qual cosa lideraré una oposició constructiva, en el qual intentarem aportar els punts del nostre programa i continuarem treballant amb transparència i explicant els nostres plantejaments per tal que arribin als nostres ciutadans».

A banda del jurament dels nous cònsols i de la resta de consellers de comú, la nova corporació de Sant Julià també ha decidit el nomenament de Teresa Areny com a consellera major, i el de Joan Malea com a conseller menor.