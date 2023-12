Units per Ordino entra a la Batllia la petició en contra de la proclamació de Coma

Justament el passat dijous, durant el procés de nomenament dels nous consellers a la parròquia d’Ordino, el candidat d’Units per Ordino, Enric Dolsa, va assenyalar que, respecte a la sospita d’anomalies en els vots judicials dels passats comicis comunals, anirien fins al final. Fins i tot, si cal, «a Estrasburg». Ara per ara encara no s’ha arribat tan lluny, i cal recordar que des de la formació política van indicar que ja estaven mantenint converses amb advocats per veure com es podia resoldre l’afer, però van esmentar que durant la tarda d’ahir van entrar a la Batllia, «en procediment d’urgència», la petició formal per anar en contra de la proclamació de la candidata d’ACO+DA+SDP+Independents, encapçalada per Maria del Mar Coma, «fins que no ens deixin comprovar els 456 sobres signats que contenien el vot dels electors».

Així doncs, i segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, la formació d’Units per Ordino ha formulat una demanda per vulneració dels drets fonamentals d’acord amb el procediment urgent i preferent previst en l’article 41.1 de la Constitució, «contra la proclamació dels resultats electorals de les eleccions comunals a la Parròquia d’Ordino» del passat 17 de desembre «per vulneració del dret fonamental al dret de sufragi».

El partit ordinenc assenyala que es tracta d’una vulneració del dret fonamental al dret de sufragi

Els motius / Cal recordar que aquest passat dijous es va poder saber que el partit ordinenc sospitava d’anomalies en el vot judicial dels comicis comunals de fa un parell de setmanes, on van votar 456 persones. Els motius eren clars: des de la formació van ser coneixedors que a la meitat de les persones les van fer firmar el sobre per la part davantera i, a les altres, per la darrera, la part més corrent, ja que serveix de precinte per si s’obre el sobre. Aquest fet els va fer apuntar que el protocol havia fallat, i esmentant que «no ens creiem que en unes eleccions, uns signin per davant i els altres per darrere». Amb tot, Units per Ordino, després d’haver calculat que dels vots judicials sortien guanyant, van sol·licitar a la Junta Electoral poder revisar els sobres que contenien els vots que es van fer a la Batllia per comprovar que eren lícits i «amb la voluntat de saber què ha passat exactament». La demanda, però, se’ls va denegar. Així doncs, i amb un clar objectiu de poder proporcionar als electors la màxima transparència sobre els darrers comicis, el partit encapçalat per Enric Dolsa ha volgut anar més enllà per tal de poder resoldre aquest afer, i aquest pas d’acudir a la Seu de la Justícia ha estat el primer.