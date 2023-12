Aprovat el projecte de llei per a incrementar amb l’IPC els salaris situats entre el mínim i el mitjà

El Govern va aprovar ahir el projecte de llei per a incrementar amb l’IPC tots els salaris que se situïn entre el mínim i el mitjà. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, qui va comparèixer en qualitat de ministra portaveu, va lamentar que finalment patronal i sindicats no hagin pogut arribar a un acord i que l’Executiu hagi hagut d’intervenir novament sobre els salaris pel 2024. La decisió arriba després que la setmana passada s’anunciés un augment del 7% del salari mínim, situant-lo en els 1.376,27 euros. Malgrat la intervenció, Marsol va posar en relleu que en les diferents reunions del Consell Econòmic i Social (CES) que han tingut lloc durant les darreres setmanes, patronal i sindicats han acostat posicions més que mai i, de fet, va avançar que s’han emplaçat al mes de gener per continuar treballant de cara a futurs acords amb aplicació pel 2025. «Hi ha hagut una bona manera de treballar i creiem que s’ha de continuar amb aquesta inèrcia i veure si finalment l’any que ve podem tenir un acord, si més no a nivell sectorial», va apuntar.

A més a més, la ministra d’Economia també va explicar que ja s’han mantingut reunions amb els grups parlamentaris, la gran majoria dels quals s’han posicionat a favor de la proposta. Es preveu, per tant, que el projecte de llei entri a tràmit parlamentari a finals de la setmana vinent, una vegada es conegui el tancament de l’IPC, per la via d’extrema urgència i que tingui efectes a partir de l’1 de gener. Preguntada sobre la tretzena paga, Marsol va exposar que aquesta és una qüestió que «han d’adoptar entre ells» i que l’Executiu només s’ha limitat en buscar un «equilibri» entre les propostes de la CEA i els sindicats.

HABITATGE

Flexibilització dels ajuts a l’habitatge de lloguer

El Govern ha validat aquesta setmana continuar mantenint la flexibilització dels requisits d’ajut a l’habitatge de lloguer per a l’any 2024 per facilitar el manteniment de l’habitatge de lloguer a les famílies que tenen més dificultats, col·laborant en el pagament de la mensualitat de la renda de l’habitatge principal. La conjuntura econòmica actual fa necessari el manteniment d’aquesta flexibilització per l’any que ve, mantenint els requisits flexibles ja establerts per poder beneficiar-se de l’ajut. La flexibilització per demanda de l’ajust cal recordar que preveu la reducció del període de residència legal i efectiva al Principat, de cinc a tres anys, s’augmenta el topall d’ingressos per poder beneficiar-se de l’ajut d’1,2 a 1,3 vegades el LECS personal o familiar i, a més, s’incrementa el percentatge de participació en l’import de la renda mensual del 30% al 35% i del 35% al 40% dels col·lectius prioritaris.

PISOS PREU ASSEQUIBLE

Adjudicades les obres de reforma dels edificis destinats a pisos de preu assequible

Durant la sessió del Consell de Ministres també es va adjudicar la reforma de sis edificis adquirits pel Govern per destinar-los a pisos de lloguer a preu assequible per un import de 14,38 milions. Aquestes reformes s’afegeixen a les construccions o reformes de pisos que es destinaran al parc públic d’habitatge i que ja estan en curs d’execució, com els 26 pisos que hi haurà a l’antic Hotel Àrtic de la capital, i que estaran enllestits a la primavera, i els 44 que s’estan construint als terrenys de la Borda Nova.

IRPF

Nous reglaments que regula l’IRPF per facilitar els tràmits

L’Executiu va aprovar tres nous reglaments que regulen les figures impositives de l’Impost de Societats (IS), l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), i l’impost sobre la renda dels No Residents (IRNR). El ministre de Finances, Ramón Lladós, va explicar que l’objectiu dels nous textos és regular aspectes formals i facilitar els procediments de declaració d’aquests impostos. Els principals canvis són la integració de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries; la reglamentació dels incentius fiscals al mecenatge, patrocini i participació en projectes d’interès nacional; i la modificació del procediment de declaració en el cas del règim especial de treballadors fronterers i temporers, per tal de facilitar que l’empresari o professional pugui realitzar el tràmit de forma telemàtica.

TRANSPORT

Estudi i implementació del transport públic segregat

El Govern va aprovar l’adjudicació definitiva de l’avantprojecte d’implantació i d’impuls futur d’un pla sectorial d’infraestructures que inclogui la implementació d’un sistema de transport públic urbà de viatgers segregat. El concurs públic ha recaigut a l’UTE Suport Enginyers Consultors, SA - Euroconsult, SA - Pau Iglesias Rodríguez, per un import de 319.385,44 euros. Es preveu definir qui ha de ser el servei segregat entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany i les futures possibles connexions amb la Vall d’Orient i la Vall del Nord, així com una possible obertura exterior amb la Seu d’Urgell. D’altra banda, el Govern també va aprovar l’adjudicació del concurs públic per a la concessió administrativa del servei de llançadora de transport gratuït de viatgers entre Andorra i l’aeroport d’Andorra - La Seu d’Urgell.

COMPTES

Nou projecte de llei d’auditoria

El Govern va donar llum verda al projecte de llei d’auditoria de comptes, un text que ja es va treballar durant la darrera legislatura. El text, per tant, conté els requisits per desenvolupar la professió, els mecanismes de supervisió, les taxes associades per sufragar les despeses de gestió i un règim sancionador que preveu multes per un valor màxim de 20.000 euros, així com una suspensió del professional durant un cert període de temps i la seva eliminació del registre d’auditors.

CTEO

Obres de la zona de recuperació

Finalment, es va aprovar l’adjudicació de les obres per ubicar la zona de recuperació dels esportistes del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) per un import de 606.354,25 euros. El termini d’execució de les obres és de 10 setmanes a comptar des de la data d’inici de l’obra, prevista a partir del 13 de maig del 2024.