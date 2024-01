Espot reconeix l’augment de la inflació viscut en el darrer any

Durant el seu missatge de Cap d’Any, el número u de l’Executiu, Xavier Espot, es va voler referir a la qüestió que versa al voltant del poder adquisitiu actual i els salaris. Posant sobre la taula el més que evident augment de la inflació al país, el mandatari va declarar que «en l’actualitat és notablement més car omplir la cistella de la compra que fa un any a causa del repunt de la inflació, el qual feia dècades que no vèiem».

Així i tot, Espot va deixar veure durant aquesta intervenció el no acord aconseguit entre patronal i sindicats per posar en marxa un augment dels salaris de cara a aquest 2024, tot i que manifestant que el seu Govern «ha seguit molt de prop les negociacions i inclús s’han fet concessions importants per trobar una entesa», remarcant que «no hem volgut defugir la nostra responsabilitat i és per això que hem decidit incrementar el salari mínim i les pensions de solidaritat fins a dos punts per sobre de l’IPC».

Una situació que, juntament amb l’increment de tots aquells sous que es troben actualment per sota del salari mitjà, donarà cabuda a més del 50% dels treballadors del país i donar un millor benestar a tots aquells que es troben residint en pisos de lloguers o depenen de pensions, de cara a poder «assegurar el seu futur al nostre país».