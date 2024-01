El Govern ha acordat aprovar una contribució voluntària de 16.000 euros a favor del Programa Mundial d’Aliments (PAM), de l’Organització de Nacions Unides. Així, l’aportació es distribuirà a parts iguals per a dos projectes. El primer als camps de refugiats sahrauís a Algèria, i el segon està destinat a aportar assistència alimentària a les escoles de Mauritània que acullen infants refugiats de Mali o d’altres zones veïnes en conflicte.

Andorra aporta cada any contribucions econòmiques a favor dels projectes de PAM per als camps de refugiats sahrauís a Algèria, situats en mig d’un desert amb condicions de vida extremes. En aquest entorn, els refugiats estan en una situació d’inseguretat alimentària crònica i, malgrat rebre de manera regular assistència alimentària, algunes malalties com l’anèmia són un greu problema. L’assistència nutricional que aporta el PAM als campaments de refugiats és essencial per a la seva subsistència. El Programa Mundial dels aliments també ajuda a desenvolupar-hi una agricultura de subsistència.

L’altre projecte aportarà assistència alimentària a les escoles de Mauritània que acullen infants refugiats de Mali o d’altres zones veïnes en conflicte.

L’objectiu doncs, és assegurar que 5.500 alumnes refugiats provinents dels països fronterers de Mauritània que viuen situacions de conflicte puguin tenir un àpat diari ofert per les escoles. Aquesta acció també augmenta l’escolarització dels infants i disminueix així el treball infantil o les situacions com l’esclavatge o el matrimoni juvenil.

El Programa Mundial d’Aliments de l’ONU desenvolupa una feina de terreny molt important a gairebé tots els països del món que presenten situacions humanitàries i sobretot alimentàries fràgils. Avui en dia, el PAM és l’actor principal en l’àmbit internacional per a la lluita contra la malnutrició i un dels grans proveïdors d’aliments a les zones en conflicte.