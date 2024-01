Rècord d’assistents en les activitats culturals de FEDA

Les diverses acivitats i visites que FEDA Cultura ha organitzat al MW Museu de l’Electricitat, al Camí d’Engolasters i a les escoles han comptat amb 7.685 assistents al llarg del 2023, superant en un 8,7% el rècord històric assolit l’any passat. Aquestes propostes han estat sempre amb els pilars de FEDA, centrant-se en la sensibilització sobre la sostenibilitat.

Així, durant el 2023, el MW Museu de l’Electricitat ha rebut 4.718 visitants, incloent-hi visites individuals (2.136), grupals (1.371) i per últims escolars (1.031). Les persones que han visitat el centre han tingut l’oportunitat de veure l’exposició temporal ‘Una mirada sostenible’, que ha presentat les 23 imatges guanyadores del concurs fotogràfic organitzat per FEDA el 2022. A partir de novembre també s’ha pogut veure l’exposició ‘La sisena extinció’, amb 41 fotografies d’Alain Ernoult. Aquesta mostra, composta per 41 fotografies que volen despertar consciències sobre la gran vulnerabilitat de les espècies animals ha arribat a Andorra gràcies a la col·laboració entre FEDA i l’ambaixada de França.

D’altra banda, 2.060 persones han visitat el camí hidroelèctric d’Engolasters. Aquesta xifra és un 47,6% superior a la de l’any 2022, representa el màxim nombre de visitants des que s’organitza aquesta activitat. En aquestes visites es pot conèixer com es produeix l’electricitat gràcies a la força de l’aigua, una font renovable que actualment és la principal generadora d’energia elèctrica.

D’altra banda, FEDA Cultura dedica grans esforços a l’educació per la sostenibilitat. Durant el 2023, 2.022 escolars han participat en tallers adaptats als diferents cicles formatius. Es tracten temes com la història de l’electricitat a Andorra, la generació d’energia, les energies renovables, la mobilitat sostenible o la importància de l’estalvi energètic.

Finalment, s’han organitzat 10 activitats familiars adreçades a infants en les quals s’ha donat una nova vida als materials reciclats, s’han escoltat contes sobre la importància de la conservació de l’aigua i s’ha après sobre els objectius de desenvolupament sostenible de manera divertida.