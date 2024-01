Gili pren possessió com a cònsol major d’Escaldes-Engordany

Rosa Gili, la guanyadora de les eleccions comunals d’Escaldes-Engordany i cap de llista de la candidatura Consens, va prendre possessió ahir com a nova cònsol de la parròquia escaldenca, renovant així el càrrec que ja havia ocupat els darrers quatre anys. «Ara tenim més experiència i som molt més conscients de les preocupacions de la ciutadania», va apuntar la mandatària comunal. «Sabem que l’habitatge és molt important, així com estar al costat de les persones», va assenyalar Gili assegurant que, malgrat la renovació de l’equip comunal, «les ganes de treballar estan intactes».

El jurament de Gili estava programat inicialment pel 28 de desembre, però una indisposició va impedir-li assistir a la investidura. Va ser durant la sessió de Comú d’ahir 5 de gener, doncs, que es va reprendre la cerimònia de jurament, juntament amb el nomenament de la nova secretària general del Comú, Sandra Tudó, i de la interventora comunal, Rosa Quero. «Volem treballar de forma constructiva amb el Comú perquè allò que ens mou és el benestar de la parròquia», va indicar, per la seva banda, la consellera de l’oposició, Anna Garcia, afegint que treballaran de valent, estaran a l’escolta de les preocupacions de la ciutadania i estaran presents a les comissions de treball.

Durant la mateixa sessió de Comú es va aprovar la proposta d’adjudicació del concurs públic per contractar el servei de neteja de les instal·lacions de les piscines comunals a l’empresa Menta Facility per un import anual de 79.697,20 euros.

Per altra banda, la sessió també va permetre l’aprovació dels dies festius parroquials per a l’any 2024. Pel que fa a aquesta qüestió, Gili va informar que, més enllà de les dates habituals, proposarà un dia festiu addicional per a Escaldes-Engordany, que podria ser el 14 de juny, el 8 de maig o tots dos. «No ho havíem fet fins ara perquè vam pensar que podia ser un problema durant la pandèmia, però altres parròquies ho tenen i ningú ho ha discutit», va indicar la cònsol major. «S’haurà de treballar bé i haurem de veure quines implicacions té pel fet d’haver de tancar escoles i altres temes. Estudiarem pros i contres», va asseverar, Gili. En tot cas, la mandatària comunal va avançar que, enguany, el dia festiu a Escaldes-Engordany es traslladarà al diumenge 16 de juny, informa l’ANA.