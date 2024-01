'Inspiració Aborigen Ameridiana', crear des de l'interior

La consellera de Cultura, Mònica Armengol, ha explicat que «en aquesta nova temporada hi ha una previsió de 10 artistes variats que van des de la pintura, escultura, joieria i fotografia» i hi ha previst l'exposició de «l'artista Arnau Sànchez, un de nacional i un altre que repeteix que és artista argentí».

Segons informa l'ANA, tanmateix, les seves obres es caracteritzen principalment per tenir un toc més elegant i femení, en comparació amb l'art aborigen, com l'artista descriu, «és una tècnica més ingènua, jo parteixo des d'aquesta tècnica i després jo aporto el meu toc personal».

L'art de la pintora autodidacta arriba al Principat per presentar les seves obres més recents després d'una renovació artística amb la tècnica de l'art aborigen, tot i que amb un toc personal que evoca al món de les emocions, «no sé mai que passarà, així que cada obra i tema és diferent, i el que s'assembla entre uns i altres és la tècnica del puntillisme», explica Chappert. Així mateix, la tècnica que empra concretament és «amb un bastonet de fusta que el banyo amb pintura acrílica i faig petits punts, en faig fins a tres i torno a fer el procés».

Per El Periòdic

