El Comú d'Escaldes-Engordany suspèn l'atorgament de llicències urbanístiques

El Comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat avui en sessió del Consell del Comú suspendre l'atorgament de les llicències urbanístiques mentre es treballa l'estudi de càrrega màxima parroquial. La cònsol major, Rosa Gili, ha apuntat que és una de les mesures que portaven al programa electoral i que l'oposició també comparteix aquesta preocupació perquè "Escaldes-Engordany tingui un urbanisme sostenible i equilibrat".

Gili ha assegurat que «ja fa dies que estem treballant» en aquests estudis de càrrega, però ha apuntat que hi ha algunes coses que no són competència comunal, sinó que és competència del Govern o dels altres comuns. La cònsol major també ha destacat que «hi ha qüestions que ens concerneixen a tots, però una molt clara és la mobilitat en ser Escaldes-Engordany una parròquia situada al centre del país». Per aquesta qüestió, Gili ha manifestat que és molt important que cadascú faci la seva feina i que es pugui posar en comú. En aquest sentit, ha apuntat que el Govern encara ha de lliurar algunes dades com per exemple de les parapúbliques per abordar temes com l’energia o la sanitat.

Així doncs, la cònsol ha detallat que ara el que fan és suspendre les llicències fins que no estiguin acabats els estudis de càrrega, ja que era «essencial» fer-ho en aquests moments perquè no quedés com un «sense sentit»: «Si ara ja estem preocupats per si arribem o no al creixement màxim, doncs ho hem de fer ja», ha apuntat la cònsol major. A més a més, aquest 2024 s’ha de fer la revisió del Pla d’Urbanisme, i per aquest motiu Gili ha defensat que és una feina que s’ha de fer conjunta perquè «separar-la seria absurd».

La consellera al capdavant de la minoria, Anna Garcia, ha volgut fer incís que, a data d’avui, les suspensions de llicències són d’un any i que l’opció òptima seria fer l’estudi de càrrega i la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Parroquial (POUP) dins aquest termini: «És important per a la ciutadania, per als propietaris i per a tothom, no allargar-nos més en el calendari», ha manifestat Garcia.

La consellera també ha apuntat que seria interessant que mentre es fan els estudis de càrrega, paral·lelament es pugui anar treballant el POUP, per «agilitzar-ho i fer-ho dins d’aquest temps màxim».

En aquest sentit, durant la roda de premsa posterior a la sessió del Consell del Comú, Gili ha assegurat que la voluntat és anar ràpid i «no prolongar-lo en el temps», fent alhora un estudi seriós en tots els àmbits que són competències comunals i estatals, i ha confessat que tot i que la suspensió de les llicències les han posat fins que es facin els estudis de càrrega, «és molt probable que s’ajunti amb tot el procés de la revisió, i pot ser que quedi tot una mica junt».

D’altra banda, la cònsol major ha recalcat que només es suspendrà l’atorgament de llicències de tots els projectes que entrin a partir d'avui dia 9 de gener del 2024, quan s'ha fet pública aquesta moratòria al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), ja que tots els que ja han estat entrats se’ls ha de donar tramitació sempre que siguin correctes i compleixen la normativa.

Altres punts tractats durant la sessió de Consell de Comú d’Escaldes-Engordany

Durant la sessió de Consell de Comú també s'ha aprovat la creació de les comissions permanents. Així urbanisme suma accessibilitat i cadastre també incorpora habitatge, i en aquest sentit Gili ha defensat que és «prou rellevant l’habitatge perquè se li doni aquesta força». Altres seran finances, comptes i TIC, tràmits i arxius, joventut i ciutadania, infància, gent gran, acció social, medi ambient, Vall del Madriu, serveis comunals, manteniment d’edificis, esports, cultura, promoció econòmica, aparcaments, circulació i mobilitat i recursos humans.

La sessió d’avui ha servit també per nomenar al cònsol menor, Quim Dolsa, i el conseller David Pérez com a membres representants del Comú al Consell d’Administració de CAPESA i a la cònsol major, Rosa Gili, la consellera Laura López i el conseller Marc González com a membres representants del Comú al Consell d’Administració de la SEMTEE, SA.

També ha estat aprovat per unanimitat el nomenament del conseller Ramon Tena, com a representant del Comú d’Escaldes-Engordany a la Junta d’Escola de l’Escola Andorrana; i a la consellera Maria Carriço com a representant del Comú al Consell d’Escola de l’Escola Francesa d’Escaldes-Engordany.