Una festa per viure l’experiència del Carnaval de Venècia

L’experiència del Carnaval de Venècia es podrà viure a Andorra com mai abans s’havia fet. En la línia de la ‘Royale Experience’, una festa temàtica que va tenir lloc a UNNIC el 8 de desembre ambientada en l’imaginari de l’agent secret més famós del cinema, James Bond, el centre d’oci integral d’Andorra presenta l’‘Experience Carnaval Venecià’.

La història diu que el Carnaval de Venècia va començar a celebrar-se l’any 1296. La idea inicial era que hi hagués contacte entre les classes altes i les baixes. Així, aristòcrates d’arreu del món visitaven Venècia per prendre part en aquestes festivitats lluint les seves millors gales. Amagats darrere d’una elegant màscara gaudien de llibertat i disbauxa en una festa on tot estava permès.

Gràcies a aquest Carnaval es van popularitzar a tot el món les màscares, així com el personatge de l’arlequí. Aviat, UNNIC ampliarà la informació sobre l’‘Experience Carnaval Venecià’. Per tant, es demana als interessats estar atents a les xarxes socials i a la secció de notícies de la pàgina web unnicandorra.com.