El SAM s’eixampla en qualitat, temps i espais per a l’edició 2024

El festival Sant Antoni Música (SAM) celebra la seva tercera edició pujant l’aposta per la música de qualitat nacional i internacional, jove, veterana i diferencial a la parròquia de la Massana. Durant la presentació que es va celebrar ahir a La Minjadora del Sinquede, la consellera del Comú de la Massana, Alèxia Verdaguer, i el director artístic del festival, Juli Barrero, van anunciar que, en aquesta edició d’enguany, el SAM se celebrarà el dimecres 17 de gener, el divendres 19, el dissabte 20 i el diumenge 21 d’aquest mes, a més que ho farà en quatre escenaris diferents. El teatre de les Fontetes, amb una capacitat aproximada de 150 espectadors, la Minjadora del Sinquede amb un aforament de 100 assistents aproximadament i, finalment, el Planetari de la plaça de les Fontetes, una infraestructura que ha estat en funcionament durant aquesta temporada de Nadal i que ara podrà rebre a 50 persones per acollir tres concerts del festival.

El cartell va ser definit per Barrero com «molt equilibrat, variat i eclèctic en quant a estils». Barrero va destacar que el SAM «és únic perquè permet trobar els artistes en uns entorns i situacions diferents de les quals normalment estem acostumats a trobar-los». El festival ofereix als artistes un espai d’experimentació amb públic assistent perquè puguin explorar noves formes de música dins o fora del seu propi gènere davant l’assistència d’un públic més reduït que altres festivals de més de renom. És per això que artistes com La Ludwig Band o Lluís Gavaldà, excantant dels Pets, es mostren interessats a pujar a l’escenari del SAM. Així mateix, el festival atorga oportunitats a joves promeses del panorama nacional que busquen amplificar la seva experiència dalt dels escenaris i obtenir una exposició més gran tant al país com fora de les nostres fronteres.

El festival s’obrirà dimecres 17 de gener a les 19.30 hores amb l’actuació de la jove cantant Sara Nuñez, més coneguda com a ESE, que «no és una cantautora típica que se senta amb una guitarra i fa les seves cançons, sinó que fusiona amb molts estils de música», tal com destacava el director del SAM. Tot seguit, actuarà un dels plats més forts del festival, La Ludwig Band, que venen de guanyar el premi al millor disc de rock de l’Enderrock i tornen a actuar al SAM «per oferir aquest nou disc que acaben de treure fa uns mesos». Així mateix, el festival també comptarà amb la violinista nacional estrella, Mireia Clua, que «va participar en el programa televisió de l’entrega de premis del Temps de les Arts, ara fa escassament un parell de setmanes, i ella realment està fent molt bona feina a Nova York». El cap de cartell pel dissabte 20 de gener serà l’excantant dels Pets, Lluís Gavaldà. Acompanyat per Joan Pau Chaves, que repassarà la seva trajectòria en format acústic amb l’espectacle ‘Sona la Cançó’. El festival serà conclòs per dues de les més joves artistes que actuaran en tot l’esdeveniment. Eugenia Correia i Helena Marsol s’ajuntaran per a fer un duet que, per part de l’organització «gairebé és un fetitxe tenir aquestes noies que són molt joves».