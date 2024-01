Arriba la 55a edició de l'escudella de Sant Antoni

Cal recordar que l'escudella de Sant Antoni és una de les tradicions més consolidades a la capital. Es va instaurar el 1970 quan un grup d'amics, els quals residien i treballaven a l'avinguda Meritxell, van voler festejar la seva onomàstica i l'aniversari el dia de Sant Antoni Abat amb un dinar al carrer. Des d'aquell moment, l'acte va anar prenent força al país fins a celebrar-se amb el format que coneixem avui dia, en què milers de persones s'apropen a la plaça Guillemó per gaudir d'aquest plat que preparen els membres de la Confraria d'Escudellaires d'Andorra la Vella. Actualment, aquesta compta amb una norantena de membres, deu més que els registrats l'any 2022.

Pel que fa a la feina a les fogaines, aquesta donarà el tret de sortida la matinada del dia 17. Es preveu que s'utilitzin més de 1.500 litres d'aigua per acabar repartint, a partir del migdia, les prop de 4.500 racions d'escudella que s'acompanyaran de pa moreno i vi negre (140 litres). Per a les postres, es repartiran entre els assistents racions de 160 tortells de Sant Antoni. El plat commemoratiu de la jornada es posarà a la venda el mateix dia, a partir de les 10.00 hores, i es podrà adquirir al Centre Cultural La Llacuna a un preu de vuit euros.

S'enceta una nova edició de l'escudella popular, la número 55, que torna a citar-se a la plaça Guillemó per celebrar el tradicional dia de Sant Antoni. L'esdeveniment, que tindrà lloc el pròxim dimecres 17 de gener a partir de les 13.00 hores, reunirà a la Confraria d'Escudellaires d'Andorra la Vella, la qual, juntament amb el suport del Comú, cuinarà al voltant de 4.500 racions amb 11 fogaines que estaran en marxa des de les 05.00 hores, una xifra similar a anys anteriors.

