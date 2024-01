S’enceta la 8a edició del concurs literari WhatsApp Relats del Pirineu

Més d’un miler d’alumnes de quart de primera ensenyança de 17 centres educatius d’Andorra, l’Alt Pirineu i Aran van participar ahir en la vuitena edició del concurs literari WhatsApp Relats del Pirineu. L’objectiu d’aquesta activitat cultural transfronterera és incentivar la creació literària dels joves estudiants a través d’eines tan habituals com són el telèfon mòbil i l’aplicació de missatgeria instantània més popular del món.

Pel que fa a Andorra, hi van participar vuit centres dels tres sistemes educatius que conviuen al país: les escoles andorranes de segona ensenyança de Santa Coloma, Encamp i Ordino; el col·legi espanyol María Moliner; el col·legi Mare Janer; el col·legi Sant Ermengol; el centre Àgora Andorra International School, i el Lycée Comte de Foix. D’altra banda, els centres catalans participants van estar el Joan Brudieu, La Valira i La Salle de la Seu d’Urgell; l’Institut Escola d’Oliana; l’Hug Roger III de Sort; el Morelló d’Esterri d’Àneu; l’Institut de la Pobla de Segur; el Pere Borrell de Puigcerdà, i l’Institut d’Aran de Vielha.

El tret de sortida de la jornada es va donar a primera hora del matí, moment en què els professors coordinadors del concurs de cada centre van rebre un missatge de WhatsApp amb el tema sobre el qual van haver d’escriure els alumnes. Aquests van disposar d’una hora de temps per crear un relat d’un màxim de 100 paraules, el qual van enviar després per la mateixa aplicació a un número de telèfon proporcionat per l’organització. Un cop rebuts tots els relats, es van codificar i anonimitzar abans de transferir els textos als jurats, seleccionant un total de 10 relats finalistes, dels quals tres seran elegits com a premiats que es faran públics durant el tercer trimestre. Mentre que el primer premi consisteix en una tauleta tàctil, el segon guanyador es farà amb un rellotge intel·ligent i el tercer, amb una motxilla d’estudiant. Els set finalistes restants rebran cadascun un joc d’auriculars sense fils.

Cal recordar que el concurs és impulsat i organitzat pel ministeri de Relacions Institucionals, Educació i universitats del Govern, l’associació llibre del Pirineu, el servei educatiu de l’Alt Urgell, l’ajuntament de la Seu d’Urgell i el consell comarcal de l’Alt Urgell, comptant, a més, amb el suport de l’institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).