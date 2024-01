L’Esbart dansaire presenta ‘Pa d’arrels en dansa’

Al llarg de set escenes i amb el ball de 20 dansaires del cos de dansa de l’Esbart prendran vida les interpretacions d’Androspora (andro), Capicua (xotis-vals), Equinocci (ball pla i corranda), Sortilege (borreia a 2 temps), Lluna plena (gavota), Ai-ai gasa (masurca), Bat, bi, hiru! (fandango), Saltoka (arin­arin), Circumloqui (cercle) i dues improvisacions, conduïdes per diferents fragments poètics.

Aquest dissabte, a les 20.00 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, s’estrenarà l’espectacle de música i dansa Pa d’arrels en dansa, en què l’Esbart dansaire d’Andorra la Vella i el duet català de música folk Aixopluc surten de la seva zona de confort per poder compartir i complementar-se l’un amb l’altre. Pa d’arrels en dansa proposa una sinergia entre la dansa, la música i la poesia, una aposta escènica que superposa les tres disciplines i que revisa l’esbart com a cos de dansa tradicional. L’accés a l’espectacle del dissabte 20 de gener és gratuït i obert a tothom.

Per El Periòdic

