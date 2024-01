L’Ull Nu obre la convocatòria i presenta les novetats

Les inscripcions es poden fer mitjançant la pàgina web del festival, o bé a través de les plataformes FilmFest Platform o Festhome, i tots els guanyadors es donaran a conèixer en la cerimònia de cloenda del festival, que tindrà lloc a Andorra la Vella el diumenge 12 de maig. L’11a edició del festival es centrarà en els curtmetratges i pretén augmentar la participació en el concurs així com atraure l’interès dels professionals per acabar de crear un teixit sòlid de trobada d’especialistes en el sector.

Els guanyadors es decidiran entre tots els curtmetratges que entrin a concurs i, com és ja habitual, el públic assistent podrà dir-hi la seva votant in situ les seves obres preferides.

La resta del cartell de premis 2024 el conformen el premi al millor curtmetratge, dotat pel Govern amb 1.500 euros, el premi a la millor direcció, patrocinat pel Fòrum de la Joventut d’Andorra amb 1.000 euros, el premi a la millor fotografia, dotat per la Comissió Nacional Andorrana de la Unesco, per un valor de 800 euros, el premi jurat Carnet Jove Andorra al millor curtmetratge, també dotat amb 1.000 euros i el premi memòria històrica que patrocina l’Arxiu Nacional d’Andorra, amb 1.000 euros.

Com a novetats d’aquest any, es premiarà el millor muntatge amb 1.000 euros, un premi que dota el Govern, i també es farà entrega del premi al millor guió, dotat amb altres 1.000 euros pel Consell General. D’aquesta manera, el Festival Ull Nu vol fer valer dos aspectes més que són claus en la producció audiovisual.

A partir del 16 de gener i fins al pròxim 24 de març romandrà oberta la convocatòria per participar en l’11a edició de l’Ull Nu, Festival Audiovisual d’Andorra, que tindrà lloc entre el 8 i el 12 de maig. Així, els joves menors de 35 anys que vulguin inscriure les seves creacions hauran de ser nascuts o residents a Andorra, Catalunya, Navarra, Aragó, País Basc, Occitània o Nova Aquitània i les seves creacions poden ser del gènere de la ficció, el documental, l’animació, el videoart, el videoclip, entre altres opcions.

