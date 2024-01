Inversió de més de 60.000 euros per al curs 2024 de l'Auditori Nacional

De cara al 7 de març la rapera xilena Ana Tijoux (13.325 euros) presentarà a l'Auditori Nacional el seu nou disc, 'Vida', el projecte musical en el qual transmet tota la seva essència. La seguiran els germans Ginestà, el 19 d'abril, que amb nou disc i nova gira pujaran per primera vegada a l'escenari ordinenc.

Pel que fa a la resta d'actuacions, cal tenir en compte que la reputada pianista i compositora contemporània catalana Laura Andrés ja va presentar el seu nou àlbum 'Venus' el passat dia 12. En aquest cas, la funció va tenir un cost per a l'Executiu de 4.305 euros. El proper 2 de febrer serà el torn del grup andorrà Komanem (2.000 euros), que interpretarà cançons del primer i segon àlbum de la banda.

El Govern destina un total de 62.632,5 euros als sis concerts d'artistes nacionals i internacionals i al cicle de dansa contemporània que conformen la temporada 2024 de l'Auditori Nacional d'Andorra. Tal com va publicar ahir el BOPA, l'actuació amb un major pressupost serà la de Salvador Sobral, a la qual es destinen 18.142,5 euros. Serà la primera vegada que el que cantant i músic portuguès, guanyador d'Eurovisió el 2017, trepitgi Andorra i l'Auditori Nacional. El concert tindrà lloc el 24 de febrer.

Per El Periòdic

