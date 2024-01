La pluja, protagonista de l’escudella de Sant Antoni

Algunes de les parròquies d’Andorra han donat avui la benvinguda a la celebració de la tradicional escudella de Sant Antoni, la qual ha estat marcada per una jornada passada per aigua. Així i tot, la festivitat ha sigut un èxit rotund i s'han repartit gairebé 10.000 racions per tot el país.

ANDORRA LA VELLA

La importància de mantenir la tradició

La pluja tampoc ha aturat a tots aquells que han volgut gaudir de l’escudella a Andorra la Vella, formant-se llargues cues de persones a la plaça Guillemó que volien tastar alguna de les 4.500 racions que la confraria d’escudellaries havia preparat. A la cita tampoc ha faltat el cònsol major de la capital, Sergi González, el qual ha posat en relleu que, tot i que feia 14 anys que no plovia en una data com aquesta, es trobava «molt content de ser cònsol i viure una tradició tan arraigada com aquesta», recalcant a més «tota la feina que han dut a terme els escudellaires, els quals porten des de les 06.00 hores treballant per preparar totes les racions». Tanmateix, González ha recalcat la importància «d’explicar i implicar al nostre jovent i als infants en aquesta tradició, així com fer algunes estratègies des del del Departament de Cultura perquè no només no es perdi, sinó que es potenci».

Les cues han resultat tan llargues que inclús una d’elles s'ha estès més enllà de la cantonada de Doctor Nequi i continuava per Príncep Benlloch. Tota una espera que valia la pena només per gaudir de la tradicional escudella, que enguany ha comptat amb 130 quilograms de botifarra negra, 85 de botifarra blanca, uns 100 quilograms de bringuera i de careta, 60 de vedella i més de 50 de gallina, així com uns 100 quilograms de mandonguilles, 200 de patates, 30 d’arròs i de fideus, 65 quilograms de col, 40 de porro i d’api, 40 de carbassa, 30 quilograms de pastanagues i uns 20 de mongetes i de cigrons. Tot l’àpat ha estat acompanyat de pa moreno i vi negre, i per a les postres, racions de 160 tortells de Sant Antoni.

ESCALDES-ENGORDANY

Aposta conjunta per fer germanor

A la parròquia d’Escaldes-Engordany els encarregats d’organitzar la trobada han sigut l’Associació dels Amics del Pont dels Escalls, aquest any juntament amb el Comú de la parròquia, ja que segons explicava la cònsol major, Rosa Gili, «a les associacions és complicat que sempre hi hagi gent i el que volem és estar el seu costat perquè no es perdin les tradicions». Malgrat la remullada i el mal temps, una vegada més els escaldencs i les escaldenques s'han presentat a la plaça Dos Valires per poder compartir una estona i gaudir de les 2.500 racions d’escudella que estaven preparant. A la trobada també hi ha estat present el cap de Govern, Xavier Espot, qui ha celebrat que tot i la jornada remullada, «els escaldencs i les escaldenques han estat presents i han vingut en massa per seguir aquesta tradició tan nostra de germanor, i espero que ho puguem continuar celebrant durant molts anys».

ORDINO

Padrins i autoritats comparteixen taula

La Casa Pairal d’Ordino ha sigut un dels altres epicentres del país on s'ha celebrat la festivitat de Sant Antoni Abat, la qual ha servit per donar peu a que una trentena de padrins i padrines es retrobessin en el primer àpat de l’any al calendari. Els assistents han compartit taula amb diverses autoritats, com els cònsols de la parròquia ordinenca, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, la subsíndica general Sandra Codina o la consellera general Bernadeta Coma. La cita ha resultat un moment distès per conversar i compartir temps amb la gent gran d’Ordino, i, després de la vianda tradicional, s'ha donat peu al tortell habitual amb porquet inclòs.

LA MASSANA

El degreix, el tret diferencial

El tret de sortida a la festa a la Massana s'ha donat amb la tradicional Missa a Sant Antoni de la Grella i amb la participació de la Coral Sant Antoni, la qual ha interpretat els Goigs en honor al sant. La festivitat ha continuat a la plaça de l’Església, lloc on s'ha engegat l’escudella popular. «És una festa tradicional i molt participativa, no només per la gran quantitat de gent que ve a la festa, sinó per tots els que ens involucrem en l’elaboració», ha afirmat la cònsol major, Eva Sansa, recalcant que l’escudella de la Massana «ja és tot un referent». El cap dels escudellaires, Josep Maria Troguet, ha apuntat que «el tret diferencial és el desgreix que fem prèviament, la qual cosa fa que sigui suau però molt saborosa».

EL PAS DE LA CASA

Imatge de l’antiga caseta de Turisme

L’edició d’enguany al Pas de la Casa ha tornat a gaudir del format tradicional de repartiment i degustació a la plaça de l’Església. Més de 700 racions s'han distribuït entre els veïns del poble i els visitants, entre els quals es trobaven els cònsols de la parròquia d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernández, i diversos consellers. «En aquesta edició, el plat commemoratiu incorpora la imatge de l’antiga caseta de Turisme del Pas de la Casa, el qual encara fa una mica més especial l’esdeveniment d’avui», ha esmentat el conseller comunal Joan Sans.