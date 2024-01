El bon temps acompanya una multitudinària escudella de sant Sebastià

Llargues cues de persones es concentraven al voltant de la plaça de la Germandat aquest dissabte per celebrar el sant Sebastià i tocava gaudir del plat d'escudella. La tradicional vianda havia començat a ser preparada el divendres, per oferir unes 3.000 racions, que és el que se sol cuinar i el que "fa falta" tal com reconeixia el president de la Germandat de sant Sebastià, Enric Naudi, que apel·lava a "l'experiència" per fer el càlcul. Uns números que tot i que sembli sorprenent, són inferiors si la festivitat coincideix amb dissabte o diumenge, segons afegia.



El cònsol major, Cerni Cairat, ha manifestat que li feia "especial il·lusió" i ha destacat que aquesta és una jornada amb molta participació, un dia "molt agradable", ja que serveixi per fer "comunitat", en definitiva, una festa molt de la "parròquia". El cònsol major ha reivindicat la feina que hi ha al darrere per poder oferir aquest plat a la població: "Ben segur que serà molt bona, de fet puc donar fe que ens hi hem esforçat", ha remarcat.



Ja divendres a la tarda van començar els reparatius per poder tenir-ho tot a punt per als volts de les 13.00 hores. La benedicció de mossèn Pepe Chisvert i les paraules de Naudi i de Cairat han servit per donar el tret de sortida al repartiment. Uns recollien el caldo, la carn i el pa i marxaven a degustar-la a casa i d'altres romanien a la plaça de la Germandat per gaudir del sol que ha acompanyat la jornada i també de la companyia d'altres ciutadans, segons informa l'ANA.