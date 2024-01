Èxit en els dos tallers celebrats aquest dissabte a l'espai La Capsa d'Ordino

Poder arribar a transmetre la creativitat als més petits de la casa a través de l'escriptura és l'objectiu principal dels dos tallers celebrats aquest dissabte per la formadora de tallers literaris Elena Aranda a La Capsa, espais de creació d'Ordino. La jornada preparada per a infants i joves, ha estat tot un èxit per als participants, on han pogut entendre i veure, d'una manera lúdica i divertida, com poden expressar la creativitat que tenen sense restriccions.



El primer taller s'anomena 'Jugar amb paraules'. Va dirigit als nens de sis a 10 anys i Aranda parteix d'un conte, en aquest cas la Caputxeta vermella, on després d'explicar-lo, els hi ha posat un repte sobre la taula: buscar una història alternativa. La formadora busca que els nens "aprenguin a fer un llibre, a través d'alternatives. Així, poden fer sortir la part més creativa i més imaginativa, tenint el conte com a eina per poder jugar amb les paraules i ser creatiu", menciona. A més, han pogut explicar-los davant de la resta de la classe, on han sortit "temes molt macos".



Per als joves d'onze a setze anys s'ha reservat 'Creació literària', una activitat molt semblant a 'Jugar amb paraules'. Aquest cop, en comptes d'agafar un conte infantil, "com que en aquestes edats ja saben escriure i encaren l'escriptura d'una altra manera, s'inicia l'activitat a partir d'un llibre, text o proposta creativa".



La responsable de La Capsa, Rosa Mujal, explica que han fet grups reduïts per poder fer que les activitats funcionin bé. En aquest cas, eren dos grups de cinc i sis persones, respectivament. "Són tallers que volem engegar ara a La Capsa", explica, "el problema és que quan comences aquests tallers amb gent tan jove, sona com a taller d'escola, per això l'Elena ho ha fet d'una manera més lúdica i divertida".



Aquesta és una novetat que s'implementa un cop per setmana i s'uneix al retorn del taller de costura amb màquina de cosir. També, destaca l'ampliació d'horaris per als adults, que ara podran allargar la classe la tarda dels dijous, de 14 a 20 hores, i a més, els majors de 65 anys i posseïdors de la targeta Magna tindran un 25% de descompte en la quota mensual, segons informa l'ANA.