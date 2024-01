Encamp triomfa amb 2.500 escudelles repartides

La plaça de Sant Miquel d’Encamp va acollir ahir una jornada d’èxit participatiu de l’Escudella i els Encants, que va estar acompanyada per una meteorologia immillorable. Es van repartir més de 2.500 racions d’escudella, esgotant existències, i amb uns Encants molt participatius en els quals es van recaptar uns 1.600 euros, destinats a Càritas Encamp.

La plaça estava plena de gent encuriosida amb la tradicional aportació de queviures recollida pels manadors per a ser subhastats en benefici de la comunitat i que enguany han tornat a ser dirigits pel tècnic de museus i tradicions del Comú, Robert Lizarte.

L’escudella de Sant Antoni la van estar preparant des de les 03.00 hores els treballadors comunals, els col·laboradors, les padrines i els membres de la comissió de festes. Abans del repartiment, com és tradició, el mossèn va realitzar la benedicció de l’escudella.

El conseller comunal, Joan Sans, va agrair «a tothom que ha treballat, molts des de primera hora de la matinada, per ajudar a conservar una tradició històrica que no s’ha aturat mai», i va afegir que «és molt important que les nostres tradicions continuïn estant tan vives, i treballarem perquè així continuï sent». Entre Encamp i el Pas de la Casa es van repartir 3.000 racions, algunes també aptes per a celíacs.

900 racions de vianda de sant antoni repartides a Canillo / Canillo va celebrar ahir diumenge la Vianda de Sant Antoni i els Encants i va repartir un total de 900 racions. L’esdeveniment, declarat Festa d’Interès Cultural d’Andorra, es va celebrar a la plaça del Telecabina i va ser un èxit de participació. Des de les 04.00 hores, l’equip del Departament de Cultura i Tradicions, Promoció Turística i Comercial estaven davant de les fogaines per elaborar de forma artesanal la tradicional recepta.