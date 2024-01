La SAC presenta el 38è Cicle de Conferències de l’any 2022

Ahir a la tarda, el cònsol d’Andorra la Vella, Sergi González, la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències, Àngels Mach, i el Doctor Joan Sala, van presentar el 38è Cicle de Conferències SAC que porta per títol: 150 anys de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i 40 anys del primer Govern d’Andorra.

La publicació recopila els articles del 28è Cicle de Conferències de la SAC del 2022, centrat en els dos lemes de l’any, un de fora del país com és el 150è aniversari de la creació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques iniciada amb l’objectiu d’actualitzar coneixements per als professionals de la salut i la medicina. I un lema de casa en què es commemora la creació fa 40 anys, del primer Govern d’Andorra, narrada per dos dels seus protagonistes, el síndic del primer Consell General, Francesc Cerqueda, i el membre del primer Consell Executiu, Antoni Ubach.

El llibre es va desenvolupar al llarg de l’any 2022 i en ell hi participen diferents autors que parlen sobre art, patrimoni, cultura, llengua, botànica i mediació. A més a més, podrem trobar una col·lecció de fotografies de l’artista Naiara Escabias amb el nom ‘Bellesa de la Natura’.

D’aquesta recopilació articles n’hi ha d’escrits per grans personalitats del país. D’entre els intel·lectuals podem trobar altres síndics generals com Roser Suñé, la galerista d’art i directora de la galeria Taeanmana, Aminda Saludes, el músic, professor de saxofon i organitzador del Sax Fest, Efrem Roca, l’escriptor i historiador, Albert Villaró, o la presidenta d’Andorra lírica, soprano i professora de cant, Jonaina Salvador.

L’exemplar és gratuït per a tots els membres de la Societat Andorrana de Ciències i el poden adquirir a la llibreria La Puça. Per la resta de persones que estiguin interessades, el podran comprar a les diferents llibreries a preu de cost o obtenir aquest en versió digital.