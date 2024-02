Sant Julià de Lòria lliura més de 1.300 euros a Càritas

Els cònsols de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, van lliurar ahir al president de Càritas parroquial, Jordi González, un xec per un import de 1.315 euros provinents del 50% de les inscripcions dels participants en la cursa i del dorsal zero que es va habilitar per tal que persones que no volien córrer també poguessin col·laborar.

Aquesta iniciativa solidària és una més de les moltes que la corporació ha dut a terme durant aquests darrers anys i que, segons va assenyalar el cònsol major, tindrà continuïtat. «Entenem que certs esdeveniments que es fan a la parròquia poden tenir un retorn social, i en aquest cas és d’agrair el gest de la gent que participa perquè contribuir amb Càritas sempre és molt positiu», va manifestar Cairat.

Cerni Cairat, cònsol major de Sant Julià de Lòria: «Entenem que certs esdeveniments que es fan a la parròquia poden tenir un retorn social»

Per la seva banda, el president de l’entitat solidària va donar les gràcies al Comú «per pensar novament en Càritas». Els diners recaptats es destinaran a finalitats d’atenció primària com ara alimentació, factures que no es poden pagar o despeses de farmàcia per a gent que no té el 100% de la cobertura de la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS).