Escaldes-Engordany aprova un pressupost de 44,9 milions

El Comú d’Escaldes-Engordany va aprovar ahir un pressupost «històric» de 44,9 milions d’euros. Així ho va explicar el cònsol menor i conseller de Finances, Joaquim Dolsa, que va detallar que aquest any es finalitzaran molts dels projectes del primer mandat, entre els quals l’aparcament de la plaça de l’església i els entorns el projecte Caldes. De fet, es preveuen unes inversions reals de 14,4 milions d’euros. Dolsa va subratllar, novament, el bon estat de salut de les finances comunals i en aquest sentit va manifestar que si no es contracta cap nou endeutament es podria acabar l’any amb un endeutament també històric entre els comuns del país de 300.000 euros. «Ser conseller de Finances del Comú d’Escaldes-Engordany és un premi», va defensar el cònsol menor, que va defensar també la gestió feta perquè això sigui possible. En la sessió de Consell de Comú també es va donar el vistiplau a les ordinacions de preus públics i la tributària de l’any, i en aquest sentit cal destacar que tots el que es considera preus socials no patiran cap increment. Una novetat destacada és que no es bonificarà l’impost de construcció en el cas d’edificis que no es destinin a lloguer assequible, un paràmetre sobre el qual ara el Comú treballarà.

Quant al deute a finals d’any, va manifestar que és «una meravella» ser conseller de Finances escaldenc, ja que les finances comunals estan totalment sanejades i si no es contracta cap nou endeutament es pot acabar el 2024 amb 300.000 euros d’endeutament, la qual cosa és «pràcticament zero» i això s’aconseguirà gràcies al fet que s’ha fet «una bona gestió» i també s’ha pogut augmentar el pressupost per sobre dels 40 milions, quan l’habitual era de 25-30 milions. En la sessió de Consell de Comú també es va aprovar el marc pressupostari per al període 2024-2027 i Dolsa va destacar que els ingressos estaran al voltant dels 30-35 milions, informa l’ANA.

Bonificació a la construcció / En la sessió es va aprovar també, amb el vot favorable de l’oposició, apujar l’IPC els preus públics menys aquells de caire social, és a dir, els de l’àmbit cultural, esportiu, d’infància, gent gran, acció social o la Vall del Madriu. Pel que fa a les taxes, s’ha optat per la mateixa política i així per exemple el foc i lloc no s’incrementarà. En canvi, tal com es va esmentar, el Comú va aprovar una modificació de la bonificació del 70% de la quota tributària per a les noves construccions o per l’ampliació d’aquelles ja existents que es destinin a habitatge per a ús propi d’una persona física o en règim de lloguer a preu assequible. La bonificació es rebaixa a l’1% de la quota tributària -la normativa no permet fer-ho al 0%- a edificacions de nova planta o ampliació de les ja existents que es destinin a ús d’habitatge en règim de lloguer a preu de mercat. La cònsol major, Rosa Gili, va defensar que aquesta bonificació «ve a lluitar contra l’especulació» i també és una mesura per combatre la «construcció desmesurada».