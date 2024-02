Andorra reitera el suport a Ucraïna, dos anys després de l’agressió russa

Amb motiu de la commemoració dels dos anys d’inici de la invasió russa a Ucraïna, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va prendre part ahir, de forma telemàtica, al Consell Permanent Reforçat de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE). «Avui commemorem un terrible aniversari: dos anys d’agressió de Rússia contra Ucraïna, dos anys de mort i destrucció», va afirmar Tor. La ministra va apuntar, però, que també es commemoren «dos anys de solidaritat internacional amb Ucraïna i un inequívoc suport d’Andorra». En aquest sentit, va recordar que el país s’ha alineat amb la política europea i ha imposat, per primera vegada a la seva història, sancions de caràcter econòmic a Rússia i Bielorússia. Així mateix, també va explicar que el Principat ha donat acollida als refugiats que han arribat al país fugint de la guerra, facilitant la seva integració.

La titular d’Afers Exteriors va denunciar les violacions del dret internacional humanitari a causa de la guerra i va expressar la preocupació per les conseqüències humanitàries immediates i a llarg termini en els més vulnerables, especialment les dones i els infants. Així i tot, Tor va fer una crida per utilitzar tots els instruments de diàleg diplomàtic per «posar fi a la guerra i restablir la pau i seguretat a Europa», indicant que el «diàleg ha d’estar ancorat en el ple respecte del dret internacional inscrit en la Carta de les Nacions Unides i l’Acta Final d’Hèlsinki».

Sessió d’hivern de l’OSCE-PA/ Ahir va tenir lloc també la sessió conjunta de les tres comissions permanents de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE (OSCE-PA), en la qual van participar els membres de la delegació del Consell General a l’OSCE-PA integrats per Meritxell López (GPD), Pol Bartolomé (GPC), Carles Naudi d’Areny-Plandolit (GPCC) i Noemí Amador (GPAE). La delegació del Consell General va aprofitar la seva intervenció per donar suport a una declaració impulsada per la Xarxa de Joves Parlamentaris de l’OSCE-PA, en què es demana un alto el foc immediat i permanent a Gaza.