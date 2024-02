Progressistes SDP vol fer una campanya per al referèndum per l'acord d'associació

Progressistes-SDP ha celebrat avui el Consell Nacional per tractar els dos pactes d'Estat: el de l'acord d'associació amb la Unió Europea i el de Salut. El representant del partit, Jaume Bartomeu ha afirmat que vol fer una campanya en favor del sí en el referèndum. Així, ha volgut remarcar que tot i que el protocol es va tancar el passat desembre, la ciutadania ha de poder saber el què s'ha firmat. Tot i així, no tots els annexos estan tancats, tot i que no afectarà l'acord en si.



A més, SDP ha explicat que la campanya per al referèndum s'ha de celebrar a principis de l'any que bé, ja que "tenim pressa per explicar el contingut del pacte", ha afirmat Bartumeu, afegint que "Andorra no pot viure d'esquena a Europa".



Respecte al pacte de Salut, el membre de la Comissió de Política Nacional, Alain Mateu ha emfatitzat que SDP sí que continuarà endavant amb el pacte.