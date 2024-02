Bartolomé veu en la rehabilitació de l’Hotel Pol una solució a tres bandes

El projecte de rehabilitació de l’Hotel Pol seria una de les puntes de llança d’aquesta legislatura pel Comú de Sant Julià de Lòria, liderat per la coalició de Desperta Laurèdia de Cerni Cairat. El conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, guanyador dels comicis comunals lauredians a les eleccions nacionals del 2A de l’any passat, veu en aquesta rehabilitació «una resposta comprensiva i transversal» a tres problemes que afecten la parròquia laurediana actualment. En primer lloc, l’habitatge, on es fa especial èmfasi en les dificultats d’emancipació dels joves. Tot seguit, la reactivació econòmica de la parròquia, un tema que aixeca diverses preocupacions a la parròquia. Finalment, l’ampliació i potenciació de la Universitat d’Andorra (UdA) situada a Sant Julià de Lòria. Segons el conseller general, aquesta rehabilitació de l’emblemàtic edifici ajudaria a pal·liar aquestes tres qüestions, ja que el projecte contempla l’habilitació de pisos que es ficarien al mercat a preu assequible, facilitant l’accés dels joves a un habitatge, el recondicionament d’habitacions destinades a estudiants de la UdA i d’espais perquè la universitat pogués desenvolupar diferents activitats i, en últim lloc, l’habilitació d’espais amb serveis compartits que proporcionarien àrees de treball perquè els lauredians i la població nacional pugui emprendre projectes professionals. En paraules del conseller general: «Si tenim aquest espai, podrem donar resposta a les tres problemàtiques d’una manera bastant comprensiva i transversal».

El conseller de Concòrdia creu que impulsarà l’oferta d’habitatge, l’economia i la universitat

Antecedents / En el darrer semestre del 2023, el Consell General va declarar la inhabilitat de l’Hotel Pol, una infraestructura emblemàtica de la parròquia ubicada al ple centre d’aquesta. Després de passar per diferents litigis, el Comú de Sant Julià de Lòria va aconseguir la propietat de l’edifici. L’anterior Comú de Josep Majoral ja va contemplar la idea de poder tornar a condicionar l’edifici per tal d’extreure-li utilitat, però no hi va haver temps per implementar projectes per les eleccions comunals del 17D, en què Desperta Laurèdia va guanyar els comicis i aquests estarien disposats a fer d’aquest projecte una realitat.

Tres per un / En declaracions a aquest mitjà, Bartolomé va explicar que «en l’actualitat tenim tres problemes transversals de Sant Julià però també extrapolables a la resta d’Andorra, que són l’habitatge (i l’emancipació dels joves que va lligada a aquesta) i el creixement o la diversificació econòmica» a més d’incloure «l’ampliació dels serveis de la Universitat d’Andorra». Davant d’aquestes problemàtiques i reptes, el lauredià veu l’Hotel Pol com «un mateix espai on podem donar resposta a aquestes tres problemàtiques».

El conseller va explicar que la infraestructura es distribuiria en espais per a habitatge a preu assequible, habitacions i espais pels estudiants de la UdA i «espais amb uns serveis compartits en els quals tots aquells emprenedors de Sant Julià i d’Andorra puguin accedir-hi fàcilment i puguin desenvolupar els seus projectes empresarials amb una certa agilitat», tal com va explicar el lauredià.

Actualitat / El conseller general va mostrar entusiasme per aquesta iniciativa que podria impulsar una acció que donés solucions per aquests tres problemes de Sant Julià de Lòria. Tot i això, el conseller general va fer una crida a la prudència, ja que actualment la iniciativa es troba en una fase molt embrionària i es resta a l’expectativa de les diferents propostes que puguin presentar els actors privats per a fer realitat aquesta rehabilitació.