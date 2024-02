Andorra Endavant s’assessora amb la Policia per frenar les manipulacions

Andorra Endavant ha denunciat, a través d’un comunicat, la situació actual en què es troba després d’haver sigut víctimes d’una persecució política i una difamació que ha afectat «seriosament la seva imatge i reputació a escala internacional», especialment a la líder del partit, Carine Montaner, la qual ha estat «objecte d’atacs constants a través de vídeos manipulats». El partit posa d’exemple el vídeo humorístic sobre la contra de Grifols publicat pel mitjà de comunicació Poble Andorrà l’agost del 2021, en què es titllava a Montaner de ‘Reina Roja’ i ‘Intel·ligència Artificial’. El vídeo va desencadenar una campanya d’incitació a l’odi, així com burles contra la seva persona.

Ara, l’estratègia de difamació «ha assolit un nou nivell» amb la creació de perfils falsos a la Viquipèdia, els quals difonen informació errònia sobre el partit d’Andorra Endavant i la seva líder. Segons aquest, els perfils esmentats, redactats en espanyol, francès i altres idiomes, busquen «minar la credibilitat i el prestigi del partit polític, així com desacreditar a Carine Montaner». A més, les falses informacions difoses a través d’aquests mitjans cerquen també «erosionar el suport públic al partit i desestabilitzar la seva posició en el panorama polític del país, així com a escala internacional», ja que Montaner «ha fet moltes amistats al llarg dels anys dins del món polític internacional, amb la seva participació activa a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia, i a escala de la Regió d’Occitània (ex Regió Midi Pyrénées), en la qual havia treballat de jove a la direcció de transport».

Així doncs, i davant de la intensa campanya de difamació que ha intentat afectar tant la seva integritat personal com la seva capacitat per liderar el partit de manera efectiva, Montaner i el seu partit estan prenent mesures per contrarestar la difamació i perseguir els responsables, a més d’avaluar les opcions legals disponibles.

«Estem muntant el dossier gràcies a l’assessorament policial amb certificats digitals dels URL, necessaris per constatar els fets en un moment determinat, per tal d’aconseguir un ordre judicial de la Batllia per saber qui s’amaga darrere d’aquesta persecució», ha indicat Montaner, afegint que «no permetrem que algú o alguns taquin la nostra imatge política i frenin el nostre compromís amb el poble d’Andorra i els nostres principis democràtics. Estem decidits a defensar la nostra integritat i la nostra reputació contra aquells que busquen danyar i enfonsar la nostra imatge i la nostra feina pel benestar de la nostra nació».