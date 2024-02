Andorra i Espanya acorden construir una nova línia elèctrica

El cap de Govern, Xavier Espot, va ser rebut aquest dimarts pel president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, al Palau de la Moncloa per fer un seguiment de la cooperació bilateral, així com de les prioritats i els reptes marcats pels dos països. Un dels temes cabdals de la reunió va ser l’acord per dur a terme la construcció d’una nova línia elèctrica d’alta tensió entre els dos territoris, una infraestructura inclosa dins de la Planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica 2021-2026 que incrementarà la capacitat d’intercanvi entre els sistemes elèctrics dels dos països per poder alimentar, des del sistema elèctric espanyol, les creixents demandes del sistema andorrà.

La posada en marxa d’aquesta iniciativa ve donada també pel desenvolupament econòmic present i futur, i el procés de descarbonització que el Principat està portant a terme actualment. A més, aquesta interconnexió comportarà el desplegament d’un nou doble circuit des de la subestació d’Adrall fins a la frontera amb Andorra, garantint en tot moment la màxima protecció mediambiental i de la biodiversitat a les àrees d’actuació.

«Andorra continuarà impulsant les infraestructures d’energia renovable necessàries per reduir la dependència energètica, contribuint així a assolir l’objectiu de neutralitat carboni el 2050», va indicar Espot. Durant la trobada, el cap de l’Executiu va posar al corrent a Sánchez també de l’acord polític tancat amb la UE i del treball que s’està duent a terme per finalitzar la redacció del text de l’Acord d’associació, així com garantir que tots els acords presos a la taula de negociació estiguin degudament incorporats. «La voluntat del Govern és fer públic i explicar el contingut de l’Acord d’associació abans de sotmetre’l a la consulta ciutadana, prevista per la primera part del 2025», va explicar Espot, qui també va expressar a Sánchez el suport rebut durant la presidència d’Espanya del Consell de la UE, el segon semestre del 2023, quan es va concloure la negociació.

Tanmateix, els dos presidents van coincidir en el fet que una relació estable i un bon encaix del Principat amb la Unió Europea és clau per al desenvolupament econòmic futur, no només d’Andorra i Espanya, sinó també dels territoris que envolten a ambdós, atès el rol de motor econòmic que exerceix el nostre país dins del Pirineu.