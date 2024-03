Coll Pa i Engolasters han acumulat un gruix de neu de 45 cm i 30 cm, respectivament

El Servei Meteorològic ha informat aquest diumenge a través de les xarxes socials sobre els considerables gruixos de neu acumulats a causa dels vents recents. En aquest sentit, destaquen els 45 cm a Coll Pa, a la Serra d'Enclar, i els 30 cm a Engolasters. Pel que fa a la previsió meteorològica, el matí de diumenge majoritàriament ha estat assolellat amb un ambient hivernal. Tot i això, el servei apunta que durant la tarda els núvols baixos poden tapar amb més freqüència els cims i deixar algun floc de neu. Per dilluns, s'espera que un front desgastat deixi més núvols i nevades febles al nord. Malgrat la disminució del nivell d'allaus de quatre a tres, el Servei Meteorològic recorda als ciutadans que "el nivell tres ja és alt, i hem d'escollir molt bé el recorregut" a l'hora d'anar a la muntanya.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació