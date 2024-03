Ordino habilita més dates per visitar la mina de ferro de Llorts

El comú d'Ordino ha constatat que alguns dels atractius turístics que els visitants més demanen són la mina de ferro de Llorts i l'itinerari guiat de Riberamunt. I per donar resposta a aquesta demanda i continuar potenciant l'arribada de visitants a la parròquia s'han previst un seguit de novetats. Així, la mina de ferro obrirà aquest any no només per setmana santa sinó els caps de setmana de juny, octubre i novembre i fins al 8 de desembre. D'aquesta manera, l'oferta s'amplia a aquests mesos, que s'afegeixen a l'obertura del juliol i agost. Pel que fa a Riberamunt, als dissabtes i diumenges de juliol s'hi afegiran els de juny i s'incidirà molt més en la promoció d'aquest itinerari, més enllà de les visites guiades. Una altra de les novetats és que la caseta de Sorteny amplia el servei d'informació a la temporada d'hivern obrint des de la Puríssima i fins a finals de març per tornar a reobrir al mes de juny (tancarà, per tant, els mesos d'abril i maig). I altre nou servei serà que totes les visites guiades, itineraris guiats i excursions al parc natural de la vall de Sorteny es vendran via 'on-line' a través de 4tickets.



El conseller de Turisme, Dinamització i Esports, Jordi Serracanta, destaca que s'han adonat que el mirador solar de Tristaina té moltes visites fins al mes de desembre i es vol completar aquesta oferta amb la de la mina de Llorts. Per aquest motiu, i en funció de la climatologia, aquest any també estarà oberta els mesos de juny, octubre, novembre i fins al 8 de desembre per potenciar-ne les visites. El conseller recorda que aquest any es torna a obrir aquest atractiu turístic també per Setmana Santa, aprofitant la bona acollida dels visitants en aquesta data. Així, els dies 29,30 i 31 de març també serà possible visitar-la. Tal com s'ha esmentat, la climatologia serà determinant en què aquest atractiu pugui obrir portes en els mesos freds, ja que Serracanta recorda que si les temperatures són baixes l'aigua que cola per l'interior es pot glaçar i si això passa no es podrien oferir les visites per "raons de seguretat".



Pel que fa a la caseta de Sorteny, la intenció és també donar a conèixer tota l'oferta que els visitants poden gaudir al parc, una proposta que ve reforçada per la venda en línia de les visites, itineraris i excursions, amb la voluntat de donar-los "més sortida".



"Tenim un patrimoni brutal" que s'ha d'explotar però sense "massificar-lo". És per aquest motiu, defensa Serracanta, que es treballa amb el sector per saber quina és la seva opinió i com es poden promocionar certs atractius sense "malmetre un bé natural". En aquest sentit, detalla que aquesta és la filosofia que es vol aplicar en la promoció d'itineraris com Riberamunt. El conseller recorda que és precisament aquest equilibri amb el medi ambient i la sostenibilitat el que els ha valgut el reconeixement com a reserva de la biosfera i també el Best Tourism Village. Precisament, per poder comunicar millor aquest darrer distintiu, ara fa uns dies es va celebrar una trobada amb representants de Rupit, que tenen el segell des de fa un any. La voluntat és "veure les sinergies" que es poden establir entre els dos territoris i aprofitar la seva experiència. Així, el responsable comunal de turisme explica que la població catalana ha "obtingut un increment important amb el 'label'" i pot ser molt interessant "veure com ho han aconseguit", segons informa l'ANA.