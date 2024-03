Obertes les inscripcions per a les activitats de Setmana Santa d'Andorra la Vella

Les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure que ofereixen els departaments d’Esports, de la mà dels clubs esportius, i de Social del Comú d'Andorra la Vella durant les vacances escolars de Setmana Santa per a infants i joves de tres a 16 anys s'han obert aquest dilluns. Hi ha 393 places a disposició, distribuïdes entre vuit campus esportius (280), el casal d’infants El Llamp (68) i la Ludoteca de Santa Coloma (45). En aquesta ocasió les activitats tindran lloc el 28 de març (dijous Sant) i entre el 2 i el 5 d’abril.

En l'àmbit esportiu s'ofereixen els campus de bàsquet, per a infants i joves d’entre cinc i 14 anys (50 places); futbol, per a infants i joves d’entre set i 14 anys (50 places); multiesports, amb activitats per a infants i joves d’entre sis i 13 anys (30 places); de voleibol, amb activitats per a infants i joves d’entre sis i 12 anys (40 places); de rítmica, amb activitats per a infants i joves d’entre sis i 13 anys (25 places); de pàdel, esquaix i natació, amb activitats per a infants i joves d’entre vuit i 16 anys (35 places); de karate i natació, amb activitats per a infants i joves de sis a 13 anys (25 places), i d’hoquei, amb activitats per a infants i joves de cinc a 12 anys (25 places).



Pel que fa als casals d’infants, les activitats s’adrecen a infants entre tres i set anys, nascuts entre el 2017 i el 30 de juny del 2021. El Casal d’infants El Llamp ofereix 68 places i la ludoteca de Santa Coloma, 45.



Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web andorralavella.ad/inscripcions