Agredeix una altra dona arran d’un problema de circulació

Dissabte a la nit al Tarter, la Policia va detenir una turista de 26 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir-ne una altra arran d’un problema de circulació. L’agressora formava part d’un grup de tres persones que anaven per la calçada quan un vehicle els va tocar el clàxon perquè el deixin passar. La dona de 26 anys va llençar, llavors, un bloc de gel contra el vehicle i va colpejar el capó del cotxe causant-li danys. La víctima i també copilot del turisme, va baixar per demanar explicacions i l’altra dona la va llençar a terra agafant-la pels cabells i li va arrencar un manyoc produint-li també dolor a la zona cervical i diferents contusions.



Altres detencions// Quant a delictes contra la salut pública, la Policia ha arrestat els darrers dies nou persones. Un turista de 42 anys va ser detingut dijous a la tarda a la frontera del riu Runer amb 1,65 grams de cocaïna i dos turistes més, de 26 i 37 anys, van ser arrestats la matinada de dissabte en un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella amb 1,2 grams de cocaïna i dues pastilles d’èxtasi. La mateixa matinada de dissabte, la Policia va controlar i detenir dos joves de 20 i 21 anys amb 26,1 grams d’haixix i 0,6 grams de cocaïna. Es trobaven a l’interior d’un cotxe en un aparcament comunal de la capital. En un altre control a Andorra la Vella, una conductora de 48 anys va ser arrestada amb 1,3 grams de cocaïna i per positiu en drogues al volant.



La matinada d’aquest dilluns, tres homes més han estat detinguts en possessió de drogues, tots tres en l’aparcament d’un local d’oci nocturn del Tarter. Dos d’ells, de 22 i 24 anys, han estat arrestats cap a les dues de la matinada; el primer, amb 0,7 grams de cocaïna i 0,3 d’MDMA i, el segon, amb 0,68 grams més de cocaïna. Una estona més tard, els agents han detectat una altra persona, de 33 anys, amb 0,4 grams, també de cocaïna.



Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha detingut tres homes i dues dones d’entre 19 i 42 anys amb taxes d’1,08 a 2,21.