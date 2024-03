FEDA cedeix a Protecció Civil torres de càrrega per als albergs provisionals

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències del Ministeri de Justícia i Interior i FEDA han signat avui un conveni de col·laboració amb l’objectiu de reforçar la relació entre les dues entitats en aspectes preventius i en les situacions d’emergència que requereixen l’activació de recursos no ordinaris.

Aquesta col·laboració es tradueix en la cessió per part de FEDA a Protecció Civil de cinc torres de càrrega de dispositius electrònics, que compten amb sis punts de connexió cadascuna. Aquestes torres de càrrega estaran disponibles en els albergs provisionals previstos per a aquestes circumstàncies.

D’altra banda, i pel que fa a qüestions més operatives, s’ha acordat planificar conjuntament la resposta en situacions d’emergència, risc greu, catàstrofe o calamitat públiques provocades per fenòmens naturals extrems d’abast territorial o altres situacions que requereixin l’activació d’estructures de suport. Així, es preveuen grups electrògens de gran capacitat per garantir la continuïtat del subministrament dels serveis afectats, entre els quals hi poden haver alguns serveis essencials. Finalment, la col·laboració també preveu dur a terme treballs tècnics preventius per garantir el bon funcionament dels grups electrògens d’emergència dels albergs provisionals, així com una participació per part de FEDA en els exercicis i simulacres que s’organitzin per comprovar el funcionament dels procediments establerts i l’operativitat de les torres de càrrega.