Sessions informatives dels bàtxelors a l'UdA

D'altra banda, qualsevol persona interessada a cursar un bàtxelor o màster virtuals (Dret, Comunicació, Humanitats o Llengua catalana) pot posar-se en contacte amb les coordinacions dels respectius estudis per sol·licitar una tutoria personalitzada.

Enguany s'han organitzat 14 sessions informatives entre els mesos d'abril i juny, habitualment entre dilluns i dijous a les 19.00 hores, tant en modalitat presencial com en modalitat virtual per donar l'oportunitat a tothom de poder informar-se. A més de les sessions sobre els diferents estudis de primer cicle universitari, també n'hi haurà de dedicades a l'oferta de màster.

Amb motiu del període de preinscripcions per al proper curs acadèmic 2024-2025, la Universitat d'Andorra (UdA) programa diverses sessions informatives adreçades als futurs estudiants i a les seves famílies per presentar-los característiques de l'oferta dels diferents estudis universitaris que ofereix. Així doncs, es tracta de diferents sessions temàtiques dedicades respectivament als quatre àmbits d'estudis en què l'UdA ofereix formacions reglades presencials. Les coordinadores d'aquests àmbits presentaran amb detall els plans d'estudi, les sortides professionals i acadèmiques de cada una de les carreres, i resoldran els dubtes que puguin sorgir.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació