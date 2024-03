Alexandre Ferreira jura el càrrec com a nou fiscal adjunt

Alexandre Ferreira ha jurat el càrrec de fiscal adjunt de primer grau, en un acte celebrat aquest matí a la Seu de la Justícia. Llicenciat en Dret per la Universitat Capitole I de Tolosa,el maig del 2021 va començar com a secretari judicial a la Batllia i des del març de 2023 ha exercit com a fiscal adjunt en pràctiques.



Amb el jurament del nou fiscal adjunt, la Fiscalia dona per finalitzat el que estava previst al pla de xoc, quedant així amb vuit fiscals adjunts i el fiscal general. En aquest sentit, el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha apuntat que només quedaria per complementar els secretaris judicials de la Batllia, un procés que ja es troba en marxa i que només falta fer les entrevistes personals i psicotècniques que es faran en els pròxims mesos. Rossell ha detallat que està contemplat que entrin cinc secretaris judicials i 13 oficials. També ha explicat que en el cas dels oficials acaba de finalitzar el procediment intern de l'administració de la justícia, on s'ha cobert una plaça que es donarà a conèixer en els pròxims dies, i han d'iniciar la segona fase per obrir el procediment a la resta d'administracions. En el cas que no quedessin cobertes les places s'obriria un procediment extern.



Rossell també ha apuntat que tot i haver completat el pla de xoc, caldrà veure quines necessitats hi haurà i quines modificacions legals s'hauran d'implementar.