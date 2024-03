Durant aquest midgia hi ha hagut un incident amb una caldera a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella, i els bombers s'han hagut de desplaçar als llocs dels fets. Segons han informat els Bombers, el fum ha començat cap a les 14.00 hores, i la causa ha sigut una mala combustió d'una caldera. Tot i el fum, els bombers han confirmat que no hi ha hagut cap ferit ni dany material.