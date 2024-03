Macron no considera inconstitucional la condonació de les pensions de la CASS

El Copríncep francès, Emmanuel Macron, ha contestat a la carta enviada pel secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, en la qual demanava que paressin la Llei del pressupost per infringir diferents principis recollits a la Constitució, en particular l’article 20 de la llei del pressupost en referència a la revaloració de les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Macron ha manifestat que compateix plenament la preocupació d’Ubach perquè es respectin els principis de la Constitució que garanteixen la protecció dels interessos i els drets de tots els ciutadans que participen en la vida del país.

En la carta dirigida a Ubach, Macron explica que s’ha fet una anàlisi de la disposició que condonava el deute dels beneficiaris de les pensions que s’haurien cobrat per sobre del que tocava i en «l’examen realitzat pels meus serveis constato que, en aquesta fase, no es troben tots els elements per aquesta remissió», considerant així que tot era correcte i que no hi havia indicis per demanar una resolució prèvia al Tribunal Constitucional.

Quant a l’article 20, Macron admet que la vulneració existia en el no increment de les pensions als jubilats no residents al país, i que l’anàlisi realitzada fa pensar que es podria justificar una remissió al Tribunal Constitucional.

El Copríncep francès també va manifestar que «inspirant-nos en la nostra tradició institucional, els diferents grups parlamentaris presents al Consell General han anunciat la seva intenció de presentar abans de l’estiu una proposició de llei, destinada a modificar aquesta disposició i preveient la pròrroga de l’increment en pensions per a tots els pensionistes no residents amb efectes retroactius a partir de l’1 de gener del 2024».