Més de 400 sancions per consumir alcohol en espais públics el 2023

La Policia ha imposat més de 400 sancions per consumir begudes alcohòliques en espais públics durant el 2023. Així es desprèn de les dades facilitades pel Cos Policial, de les quals s’extreu que el nombre d’expedients iniciats l’any passat han augmentat més d’un 96,5% en comparació al 2022. Entrant al detall de la informació, la majoria de les multes per beure alcohol a la via pública han estat incoades a persones majors d’edat (327), de les quals 168 a residents i 159 a turistes.

Quant a les sancions per posseir o consumir drogues en espais públics, durant el 2023 se’n van incoar 200, el que representa un augment del 33,33% en relació amb les imposades l’exercici anterior. D’aquestes, la majoria es van obrir a persones majors d’edat (181), de les quals un centenar a residents al país i la resta, 81, a turistes.

En relació amb l’augment de les sancions registrat en comparació al 2022, des de la Policia exposen que cal tenir en compte que la xifra incrementa a causa de l’augment de l’activitat relacionada amb l’oci nocturn i els festivals durant el primer semestre de l’any passat després de l’aixecament de totes les mesures i restriccions relatives a la irrupció de la pandèmia de la Covid-19.

870 sancions per infraccions a la Llei de Seguretat Pública/ Durant el 2023, la Policia va imposar un total de 870 sancions per infraccions a la Llei de Seguretat Pública. Entre les més destacades, a banda de les relatives al consum i possessió d’alcohol i drogues, hi figuren les referents a la pertorbació de la tranquil·litat pública fent soroll (124) i les incoades per escopir, orinar o defecar en vies i espais urbans públics amb un total de 115 expedients.

El total de sancions imposades representa una recaptació monetària de 103.348 euros, tot i que, tal com van indicar, encara hi pot haver sancions pendents de cobrar. Tanmateix, van destacar una reducció de l’import en comparació amb els anys anteriors, quan es van recaptar 150.180 euros (2022), 234.270 euros (2021) i 187.500 euros (2020).