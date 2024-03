Mans Unides destinarà la recaptació del sopar solidari a ajudar 170 dones afganeses

Mans Unides destinarà la recaptació que es va aconseguir durant el sopar solidari organitzat el passat 7 de març al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, organitzat per l'Arxiprestat Valls d'Andorra, a finançar un taller de costura per a 170 dones en situació d'extrema vulnerabilitat a Kabul, Naghbar i Nangarhar, a l'Afganistan. "Aquest projecte, liderat per la Nadia Ghulam de l'ONG Ponts per la pau, representa una llum d'esperança enmig de les dificultats", destaquen des de l'associació.

Des de Mans Unides valoren que "l'esdeveniment va ser un gran acte de generositat i solidaritat", i han agraït "la participació a tots els patrocinadors, col·laboradors i assistents que van fer possible" el desenvolupament d'aquesta cita.

Mans Unides celebra el fet que han pogut comptar "amb el suport de diverses empreses, organitzacions i individus que comparteixen la nostra visió d'un món més just i equitatiu. Sense la seva col·laboració, aquestes accions no serien possibles i moltes persones no tindrien l'oportunitat de millorar les seves condicions de vida". En aquest sentit, emfasitzen que la implicació de tothom va fer que el sopar "fos un èxit rotund".

Recorden que durant la vetllada hi van prendre part el Cor Rock d'Andorra i altres artistes que "van oferir un gran espectacle musical" i també agraeixen la implicació del Comú d'Andorra la Vella, els col·legis Sant Ermengol i Maria Janer i, sobretot, la tasca que van dur a terme els voluntaris que "van ser cabdals per crear un ambient de germanor".