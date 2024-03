L'Art Hotel acull la xerrada de l'expert i consultor Marcos Urarte

Aquest matí, l'Art Hotel ha acollit la xerrada 'L'estat del món. Agenda per al 2024. Vulnerabilitats i fortaleses de les empreses familiars en un context internacional canviant', a càrrec del consultor estratègic i expert en geopolítica Marcos Urarte, qui ha començat defensant que caldrà trobar l'equilibri entre "el saber incert i les decisions encertades". Així mateix, l'expert ha afirmat que "els anys vinents seran de gran incertesa i crec que el gran avantatge competitiu seran les empreses que siguin capaces de convertir la gestió de la incertesa en un valor diferencial i els directius s'hauran de trobar còmodes en la gestió de la incertesa, en la incertesa". A l'acte, organitzat per l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), Urarte ha parlat d'una situació mundial amb una perspectiva força "preocupant" en què es viu una "policrisi", és a dir, diferents crisis paral·leles, i una "permacrisi", uns anys de gran incertesa. I les perspectives de futur no són gaire més optimistes en entorn amb 32 conflictes oberts al món i on caldrà estar especialment atent al que pugui passar a Taiwan a mitjà i llarg termini, arran del conflicte que hi pugui haver entre els Estats Units i la Xina.

Davant aquest escenari sociopolític actual, Urarte ha explicat una eina que molts països i empreses grans ja fa anys que han començat a aplicar i que s'anomena prospectiva estratègica, que ara ja s'està implantant a empreses de gairebé totes les mides i que suposa "una manera diferent d'enfrontar-se a un procés de reflexió estratègica". Parteix de la idea que el "futur mai ha estat una prolongació del present" sinó que "en el fons ens l'hem d'inventar". "La prospectiva ens ajuda a crear el nostre propi futur i a identificar i anticipar-nos a determinats escenaris que poden venir", ha defensat l'expert.

CONEIX L'ÚLTIMA HORA DE L'ACTUALITAT AL PAÍS

Segons explica l'ANA, en aquest context convuls, les empreses familiars tenen "avantatges molt importants", el primer dels quals, segons Urarte, és que "no tenen la necessitat imperiosa de repartir dividends" i, per tant, poden "apostar molt més pel futur", la qual cosa els permet no estar tant projectades en el curt termini i, en canvi, sí més en el mitjà i llarg.

I quina pot ser la situació d'Andorra enmig d'aquest panorama internacional? El consultor i expert en geopolítica assenyala que la casuística al país és "molt especial", ja que ha viscut en un "mercat relativament tancat i mogut en certa manera en oligopolis", és a dir, que ha estat un mercat que ha hagut de "competir relativament" i el que cal tenir clar és que si vol fer-ho "d'una forma més global", el que caldrà que es tingui en compte és que "el que s'ha fet fins ara no funcionarà en el futur".