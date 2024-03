Els Bombers demanen més recursos a Govern

El Cos de Bombers ha demanat més recursos a Govern per fer les intervencions necessàries. Així ho ha explicat públicament el Director del Cos de Bombers, Jordi Farré, en el marc del Patró de Bombers que s'ha celebrat aquest matí. Així, en l'acte s'han desplaçat diferents membres de Govern, el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné.



El director ha volgut fer èmfasi en els recursos que tenen actualment i fer una reivindicació per aconseguir els recursos que necessita el cos: "Andorra no és la mateixa que fa 10 anys, però nosaltres tenim els mateixos recursos que hi havia en aquell moment". Per això, tant Espot com Molné han emfatitzat que des de Govern volen augmentar els recursos: "El Ministeri de Justícia i Interior s'esforça per donar recursos necessaris al Cos de Bombers", afegint que "ens dedicarem a mirar amb estima aquestes reivindicacions, ens esforçarem perquè el cos de Bombers tingui els mitjans que necessiten". Per la seva banda, el cap de Govern ha indicat que un dia com avui era el moment de "veure la feina feta i el que queda per millorar", i ha agraït al director del cos de Bombers aquestes peticions. Espot vol dotar de tots els recursos necessaris, tant materials com humans al cos. A més, ha remarcat el repte de què hi hagi més efectius, tant bombers com bomberes, fent referència al Pla d'Igualtat, concretament en cossos especials: "Volem que el Cos de Bombers sigui representatiu del que és la societat. Com més dones hi hagi més excel·lència hi haurà. És el repte que tenim plantejat i hem de tirar endavant".



Conveni transfronterer/ D'altra banda, la titular de Justícia i Interior, ha explicat que des de Govern estan treballant amb la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de fer un conveni perquè el cos andorrà pugui actuar en àrees transfrontereres a Catalunya, i el cos català en àrees andorranes si és necessari.